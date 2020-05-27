Когда от лишнего веса страдает… печень

Коварство этих заболеваний в том, что на первых стадиях они протекают бессимптомно и никак не обнаруживают себя. Среди их последствий — такие опасные патологии, как фиброз и цирроз печени.

Что такое диффузные заболевания печени

К этой группе патологий специалисты относят состояния, при которых клетки печени регулярно повреждаются и гибнут. Ткань этого жизненно важного органа постепенно заменяется соединительной, на печени образуются рубцы и спайки. Со временем орган перестает полноценно функционировать, развивается фиброз, а затем и цирроз печени.

Существует много факторов, повреждающих клетки печени — гепатоциты. Среди них вирусные возбудители гепатитов, алкоголь, сильнодействующие лекарственные препараты, наследственные факторы, а также накопление жира в клетках печени, обусловленное малоподвижным образом жизни и перееданием [2].

К группе диффузных заболеваний печени относят гепатиты, алкогольную и неалкогольную жировые болезни [3] и другие патологии. 73,1% среди всех этих заболеваний в России составляет жировой гепатоз, или неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) [4]. Она считается одной из самых распространенных патологий печени [5], которой страдают более трети (37,3%) россиян. Чаще НАЖБП встречается у женщин 40-60 лет.

Работе печени вредит нездоровый образ жизни

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Главной причиной развития и прогрессирования жировой болезни печени и некоторых других ее диффузных патологий является нездоровый образ жизни [6]. К нему специалисты относят [7]: высококалорийное питание, избыточное потребление жиров и так называемых «быстрых» (рафинированных) углеводов, малоподвижный образ жизни и недостаток физической активности, а также избыточный вес и ожирение, особенно в области талии [8].

Другими факторами риска развития являются:

♦ наследственность;

♦ переедание [9];

♦ нефизиологические диеты, сопровождающиеся резкой потерей веса (более 1,5 кг в неделю) [10];

♦ прием определенных лекарственных препаратов.

НАЖБП — это целый спектр хронических нарушений, связанных с тем, что клетки печени начинают накапливать избыточный жир, преимущественно в виде триглицеридов [11]. Это заболевание долгое время протекает бессимптомно и часто выявляется случайно при обследовании по какому-то другому поводу [12]. Если заболевание запущено — жир может составлять до 5-10% веса органа, развивается стеатоз [13]. Со временем это может привести к воспалению и образованию в печени рубцовой ткани. Такие нарушения даже в начальной стадии приводят к сбоям в функциях печени, в том числе, сказывается на обмене веществ, в частности — на жировом и углеводном обмене [14]. В результате, например, растет уровень «плохого» холестерина, избытки которого не утилизируются и не выводятся из организма [15]. Кроме того, повышается инсулинорезистентность (невосприимчивость клеток к собственному инсулину, из-за чего снижается усвоение глюкозы) и растет уровень сахара в крови [16].

Такие нарушения приводят к повышению риска атеросклероза — образованию на стенках сосудов атеросклеротических бляшек [17]. Кроме того, НАЖБП повышает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Среди ее последствий — серьезные осложнения, вплоть до цирроза, печеночной недостаточности, значительного ухудшения качества жизни [18].

Нужна зарядка и диета

Так как диффузные заболевания печени сопровождаются различными нарушениями обмена веществ, лечение должно быть комплексным [19]. В его основе — диета, изменение образа жизни, нормализация массы тела и увеличение физической активности [20]. Так, например, многочисленные клинические исследования подтверждают, что диета и коррекция образа жизни способны уменьшать содержание жира в клетках печени, а также снижать интенсивность протекающих в ней воспалительных процессов [21]. При этом даже небольшое снижение собственного веса помогает пациентам улучшить состояние [22].

Рекомендации специалистов включают [23]:

♦ снижение веса — на 0,5-1 кг в неделю (быстрый сброс веса негативно сказывается на состоянии печени и может ухудшить течение болезни);

♦ исключение из питания «быстрых» углеводов, жирных продуктов животного происхождения;

♦ включение в рацион цельнозерновых продуктов, овощей и несладких фруктов, содержащих большое количество клетчатки, постных сортов мяса, разнообразной рыбы;

♦ умеренные физические нагрузки в течение не менее 20 минут 5 раз в неделю.

В некоторых случаях, когда ни диета, ни снижение веса не приносят желаемого результата, специалисты прибегают к помощи лекарственных средств, в том числе — метаболических. Они благоприятно воздействуют на углеводный и жировой обмены, снижают уровень глюкозы и «плохого» холестерина в крови.

Одним из таких лекарственных препаратов является Дибикор®. Он способствует улучшению обменных процессов в печени, других тканях и органах. При хронических диффузных заболеваниях печени

Фото: Shutterstock

Дибикор® помогает увеличивать кровоток и уменьшать выраженность цитолиза — разрушения собственных клеток печени.

Кроме того, Дибикор® способен снижать уровни глюкозы и «плохого» холестерина в крови, благотворно воздействует на работоспособность при физических нагрузках, необходимых для снижения веса [24].

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