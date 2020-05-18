2020-05-18T16:33:36+03:00
Общество

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров: Люди считают, что пандемия возникла из-за халатности и безответственности

Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения рассказал, в чем россияне видят источник происхождения нынешней эпидемии
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения рассказал, в чем россияне видят источник происхождения нынешней эпидемииРуководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения рассказал, в чем россияне видят источник происхождения нынешней эпидемииФото: Иван МАКЕЕВ
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Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил, что радость от открытия границ преждевременна:

- Первые отчеты о тех, кто умудрился пересечь границы из Гонконга в Токио — это сущий ужас и кошмар. Лететь часов пять. А у первопроходцев мытарства заняли часов 20. И нас ждут непростые мытарства.

Мы во ВЦИОМе в отпуск не уходили ни на день. Мы ежедневно опрашиваем 1600 россиян по всем актуальным опросам. И раз в неделю по коронавирусу специальные исследования проводим. Мы спрашивали "из-за чего или из за кого возникла пандемия".

В ответах на первом месте - халатность и безответственность.

На втором месте — искусственное происхождение вируса. Это вопрос так называемый «открытый» - без подсказки.

Люди очень любят теории заговоров. Они все объясняют. И их невозможно опровергнуть. Но это не теория — это религия заговора. Главное — ты веришь. Веришь в то, что это кто-то устроил.

Наши коллег на западе бояться спрашивает про мировой заговор. Давление политкорректности. А у нас около 46 процентов россиян верят, что мировой заговор существует.

И кто в мировое правительство входит? Олигархи с большим политическим влияниям, а также ряд политиков ключевых стран. Российские политики в этот синклит не входят — по мнению россиян.

Напомню, спрашивали об этом три года назад. Главное, что люди считают, мировое правительство работает против России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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