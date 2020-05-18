«Сваты-7»: За общим столом герои поют песню «Тополя», которую исполняла Валентина Толкунова

Во всем мире коронавирус, а президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что пандемия — это излишний психоз и «хороший урок для наркоманов и курцов». Поэтому съемки сериала «Сваты», перенесенные из Украины в Белоруссию, подходят к финальной точке.

На днях в сети появился фрагмент съемки седьмого сезона проекта. В эпизоде застолья участвуют Федор Добронравов, Николай Добрынин и другие актеры сериала. Согласно сюжету, прямо во время горячего спора Будько с соседями все вдруг затягивают песню «Тополя» Григория Пономаренко на стихи Геннадия Колесникова. Советский шлягер исполняла на своих концертах Валентина Толкунова. Хоровое застольное пение прерывает диспут, но ненадолго. После чего шатающийся Митяй вмешивается в дискуссию.

zvezdi_svatov В эпизоде застолья участвуют Федор Добронравов, Николай Добрынин и другие актеры сериала.

Таким образом стало понятно, что Добрынин из сериала не ушел. Многие говорили о том, что это печальное событие уже состоявшийся факт, и Митяя зрителю не видать. Да и сам актер жаловался, мол, надоело играть пропойцу и самого деградирующего героя. Но времена на дворе тяжелые — куда деваться? Пришлось продолжать работу.

Сохранили для «Сватов» и Людмилу Артемьеву. Коллеги предположили, что исполнительница роли Ольги Николаевны Ковалевой осталась недовольна гонорарной ведомостью. Продюсеры урегулировали конфликт. Артемьева в проекте сыграет — актриса очень рада, что много лет ее партнером по площадке выступает Николай Добрынин. Ведь они вместе катают по стране спектакль «Близкие люди», и понимают друг друга с полувзгляда.

zvezdi_svatov Для сериала Сваты сохранили и актрису Людмилу Артемьеву.

- Прежде всего, он — очень ценный человек, - подчеркивает актриса. - Во многом он пример для меня, опора. Удивительным образом Николай умеет поддерживать.

Съемки седьмой части «Сватов» завершаются, а вот на каком канале состоится премьера проекта пока неизвестно.