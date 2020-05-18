Валерий Федоров: Политики и эксперты проглядели заразу, которая поставила весь мир в неприличную позицию

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров в эфире Радио «Комсомольская правда» сделал несколько важных заявлений

ОБ ИНДЕКСЕ ГОТОВНОСТИ К БУДУЩЕМУ

- Мы выделили 10 ключевых сфер - там и культура с экономикой, и наука с гражданским обществом. По три четыре ключевые позиции в каждой сфере выделили. И посмотрели международную статистику. В том числе ООН, Всемирного банка. В итоге построили рейтинг - какая из 20 крупнейших стран G 20 лучше всего готова к будущему.

В 2017-м в первой волне лучше всех казалась готова Германия. Вторая волна, в 2019-м — лидерство у США.

Что видим сегодня — США по уровню готовности к пандемии оказались на одном из последних мест. Это важный вывод. Такой солидный проект, построенный на выводах ключевых экспертов мировых, оказался не готов к тому, что внезапно свалившаяся зараза поставили в неприличную позицию весь мир. Не только эксперты проглядели — но и политический класс правящий.

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в редакции "Комсомольской правды".Фото: Иван МАКЕЕВ

О РАДОСТИ ОТ ОТКРЫТИЯ ГРАНИЦ

- Мы полагаем, что радость от открытия границ преждевременна. Смотрите первые отчеты о тех, кто умудрился пересечь границы, например, в юго-восточной Азии. Это сущий ужас и кошмар. Между крупнейшими столицами там лету несколько часов. А у пассажиров первых рейсов мытарства по достижению цели с мероприятиями по проверке заняли часов 20. Вы думаете, нас ждут более легкие времена? Нет.

Пассажиры заполняют "карантинные" бланки в аэропорту Афин, где возобновили часть рейсов.Фото: REUTERS

КТО ВИНОВАТ В ПАНДЕМИИ

Мы ежедневно опрашиваем 1600 россиян. Темы - самые актуальные. И раз в неделю специальные исследования проводим по коронавирусу. В частности, мы спрашивали «из-за чего или из-за кого возникла пандемия. На первом месте халатность и безответственность.

На втором месте — искусственное происхождение вируса. Это вопрос так называемый «открытый» - без подсказки.

Люди любят теории заговоров. Они все объясняют. Их невозможно опровергнуть. На западе бояться спрашивать про мировой заговор. А у нас около 46 процентов россиян верят, что мировой заговор существует. И главное, что люди считают, мировое правительство работает против России.

Почти каждый второй россиянин верит, что мировой заговор вокруг пандемии коронавируса существует.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КУДА СМОТРЕЛ ВОЗ

- Если говорить, что ВОЗ вовремя не дала сигнала о наступлении пандемии— это реалистичные, но довольно скучные объяснения. Они «не продаются». А вот что «продается» - так это конспирологические объяснения. Потому теория искусственного происхождения коронавируса никуда не денется. Когда мы выйдем из этого состояния и посмотрим на оставшийся мир, насколько он обеднел, насколько он менее комфортен - вот тут то конспирологические объяснения окажутся наиболее востребованы.

ЧТО С ЭКОНОМИКОЙ?

- Россия не единственная, кто «долбит» свою экономику. Но все правительства за исключением, может, счастливой Африки, где изобретают магические средства от коронавируса — так вот весь остальной развитый мир сел на самоизоляцию. Ну, кроме Швеции и Белоруссии. И их все троллят. Чуть ли не санкции против них вводят. Но практически мировое правительство действует. Какими бы не были отношения США и России — но действуют они схоже, и при том сажают свою экономику.

Участник акции протеста в Варшаве, где польские предприниматели потребовали от властей финансовой поддержки из-за пандемии коронавируса.Фото: REUTERS

ЧТО С ИНФРАСТРУКТУРОЙ

- Инфраструктура у нас слабая. На нашей пресс-конференции по зууму с Высшей Школой Экономики в пятницу систему дважды вырубило. С компетенциями у нас все нормально - мы быстро развиваемся и адаптируемся. Но вот инфраструктура оставляет желать лучшего.

При том у нас есть такая форма аутотерапии — когда мы обвиняем всех вокруг, мы тем не мене понимаем, что помогать нам никто не будет. Ворчим, но продолжаем работать.

Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров - в прямом эфире Радио "Комсомольская правда".

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