Эко-судно «Георгий Москалев» готовят для очистки Байкала

В Иркутске готовятся к приемочным испытаниям специального танкера-бункеровщика - экологического судна «Георгий Москалев», которые стартуют во второй половине мая. Уникальный проект RT37 класса РРР создан специально для озера Байкал и объединяет возможности предыдущих судов-бункеровщиков проекта RT-18 и судов-экологов проекта RT-29.

Самоходный «танкер-фабрика» будет не только собирать отходы, принимать с судов нефтесодержащие и твердые бытовые отходы, но и перерабатывать их, а также заправлять обслуживаемые суда топливом и маслом, сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

В совокупности это позволит значительно сократить количество нефтесодержащих и сточных вод, а также сухого мусора в озере.

Судно построено ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» по заказу ФКУ «Речводпуть». Эксплуатировать его будет ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей».

Имя кораблю дано в честь Героя Советского Союза Георгия Москалева, уроженца Забайкалья, российского и советского художника, народного художника Бурятской АССР, заслуженного художника РСФСР.