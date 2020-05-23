Лобода потеряла зубы на льду, а Нагиев стал чемпионом по самбо

Поклонники удивляются: почему некоторые звезды даже во время карантина не накопили лишних килограммов. Ведь они, так же как мы, сидели дома у холодильника. На самом деле удерживать вес многим знаменитостям помогает спортивная подготовка, полученная в юности. Например, та же обычная 10-минутная зарядка, без которой они с детства не представляют свое утро. «Комсомолка» вспомнила, какие спортивные рекорды звезды ставили в детстве.

С фигурным катанием у Лободы не сложилось. Но любовь к спорту осталась. Фото: Личный архив.Фото: Instagram.com

Света - королева катка

Певица Светлана Лобода в детстве хотела стать фигуристкой и уверенно шла к своей мечте до первой травмы.

- Я увлекалась фигурным катанием. Но на первом же турнире я упала и выбила все свои передние зубы. После этого я перестала заниматься фигурным катанием, - вспоминает в беседе с «Комсомолкой» Лобода.

Певица Светлана Лобода в детстве хотела стать фигуристкой и уверенно шла к своей мечте до первой травмы.Фото: Instagram.com

Но спортивные привычки никуда не деть. Светлана каждый день делает упражнения на растяжку, любит пилатес и йогу. При этом Лобода не сторонница диет. Она ест часто, но небольшими порциями и устраивает два раза в месяц разгрузочные дни на буром несоленом рисе.

Анна Семенович занималась фигурным катанием с трех лет. Фото: Личный архив.

На льду в юности блистала и певица Анна Семенович. Артистка танцевала в паре с Романом Костомаровым, который впоследствии стал партнером по льду Татьяны Навки. И, как и Лобода, Семенович распрощалась со спортом из-за травмы.

- Я занималась фигурным катанием с трех лет до двадцати одного года, имею звание мастера спорта международного класса. Но из-за травмы мениска мне пришлось оставить спорт, - говорит Семенович. - Я тогда жила в гражданском браке с продюсером Даниилом Мишиным. И он навел меня на мысль заняться пением. Так я пришла в группу «Блестящие». Хотя мне тяжело далось расставание со спортом.

На льду в юности блистала и певица Анна Семенович. Фото: Личный архив.

«У кубиков на торсе один секрет - не жрать на ночь»

Подписчики Инстаграма Дмитрия Нагиева были сильно удивлены, когда шоумен показал им свое юношеское фото. Оказывается, Нагиев занимался спортом на серьезном уровне и даже стал чемпионом по самбо. В детстве актер успел освоить гимнастику и вольную борьбу, но потом переключился на дзюдо. А после остановился на самбо.

Тренировали юного Нагиева Виктор Горлов и небезызвестный Аркадий Ротенберг (друг юности Владимира Путина, с которым президент под руководством тренера Анатолия Рахлина осваивал приемы дзюдо. - Ред.). Под их крылом Нагиев получил титул мастера спорта по самбо и выиграл чемпионат СССР среди юниоров.

В детстве актер успел освоить гимнастику и вольную борьбу, но потом переключился на дзюдо. А после остановился на самбо.Фото: Instagram.com

Однако после армии, где каждый второй норовил проверить на практике его чемпионские навыки, Дмитрий решил закончить со спортом и идти к своей детской мечте - стать артистом. По словам Нагиева, сегодня он старается лишний раз не демонстрировать свои спортивные навыки: «Не хожу туда, где могут обидеть».

- Самбо применяю не часто и надеюсь, что не часто придется вспоминать свои умения, - объяснил в интервью «КП» Дмитрий. - Для меня все, что связано с агрессией, драками, вызывает мерзость.

Но для поддержания формы артист старается периодически наведываться в зал.

- Человек в 25 лет тренируется шесть месяцев, чтобы потом шесть месяцев хорошо выглядеть. В моем возрасте тренируешься шесть месяцев, чтобы хорошо выглядеть шесть секунд, - шутит Нагиев. - Я тренируюсь весьма мало и весьма скромно. Но время от времени я что-то пытаюсь делать - хотя бы вяло отжиматься от пола. Знаете, у кубиков на торсе один секрет - не жрать на ночь. Мне это дается с большим трудом. Как мне сказал в спортзале один пожилой дядька, который в идеальной форме: «Секрета никакого нет, Дим. Хочешь быстро бегать - бегай, хочешь иметь бицепс - качай бицепс».

Рудковская - «самая сексапильная в зале»

Продюсер Билана и супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская в детстве занималась фигурным катанием.

- Я сама попросила родителей записать меня на спорт и на фортепиано. Мама и папа отдали меня еще и в английскую спецшколу, - рассказывает про свое спортивное детство Яна. - Нагрузка в итоге оказалась приличной. С утра я выходила из дома, экипированная на весь день: за плечами ранец, на груди коньки, в одной руке папка с нотами, в другой - пакет с бутербродами.

Евгений Плющенко тренировал Рудковскую во время проекта «Звездный лед».Фото: Мила СТРИЖ

Вспомнить детские успехи в фигурном катании Яне пришлось спустя годы в шоу «Звездный лед», где она каталась в паре с фигуристом Русланом Гончаровым.

Осваивать фигурные трюки Яне за кадром помогал Евгений Плющенко, который тогда уже был ее спутником. Кстати, еще будучи не знакомой с Плющенко, Яна была поклонницей его таланта.

- Помню, когда впервые увидела Женю Плющенко по телевизору, воскликнула: «Мама, он такой худенький, словно эльф, и у него такой носик... крупный! Интересно, как с ним целоваться, нос же мешает?!» Мама прыснула со смеху. А я сидела и недоумевала: такой симпатичный молодой человек - что же он нос-то себе не исправит? Наверное, для него это что-то типа фирменного знака, подумала я, - вспоминала она в своих мемуарах «Исповедь содержанки».

Помимо фигурного катания, Яна грезила баскетболом, хотя рост у нее далеко не баскетбольный - 168 см.

- Яна однажды ко мне подошла и сказала: «София Федоровна, я хочу играть за школу», - а у нас по баскетболу команда всегда хорошие места занимала, - рассказывает «КП» учитель физкультуры и классный руководитель Рудковской София Федоровна Егорова. - Я сказала: «Ян, ты не баскетболистка», - на что она ответила: «Я потренируюсь». Вскоре она стала ходить ко мне на тренировки, никогда не пропускала. Стала играть за школу. Не скажу, что она хорошо играла, но зато она была самая сексапильная девочка в зале. Футболочку узкую наденет, кудри накрутит. Любила она быть на публике.

Благодаря спортивной карьере Прилучный почти все трюки в кино и сериалах исполняет без дублеров.Фото: Instagram.com

ВО ДАЮТ!

Прилучный вышел из бокса

Семейный дебошир - звезда фильма «Мажор» Павел Прилучный в процессе развода со своей женой, которая обвиняет его в рукоприкладстве и в любви к алкоголю. А ведь в юности Павел совсем не пил и делали успехи в боксе.

Именно благодаря спортивной карьере Прилучный почти все трюки в кино и сериалах исполняет без дублеров. Под руководством отца-боксера Валерия Дэля Павел в 14 лет достиг звания кандидата в мастера спорта по боксу. Но после десятого сотрясения мозга Прилучный все-таки оставил бокс.

Страстью певца Алексея Воробьева был футбол. Фото: Личный архив.

А КТО ЕЩЕ?

Воробьев грезил футболом

Страстью певца Алексея Воробьева был футбол. Юношеская сборная его родного города Тулы стала чемпионом области, а сам Алексей - лучшим нападающим.

Бывших футболистов не бывает.Фото: Instagram.com

- Да, я с детства профессионально играл в футбол и на аккордеоне, был победителем международных музыкальных конкурсов, а наша футбольная команда, где я был бомбардиром, даже стала чемпионом области, - рассказывает «КП» Алексей Воробьев. - Но в шестнадцать лет, когда перед международным конкурсом аккордеонистов мне на поле выбили палец, стало ясно, что надо выбирать - музыка или спорт. Я выбрал музыку и ни разу об этом не пожалел.

Но, как известно, бывших футболистов не бывает, и этот спорт, научивший меня очень многому, навсегда остался со мной. Поэтому в машине у меня всегда лежат мяч и бутсы, и я пользуюсь каждым удобным случаем, чтобы поиграть.