Близится пик года: астролог Володина предупредила о последствиях сразу трех июньских затмений

2020 год, еще даже не переваливший через экватор, не без оснований претендует на звание худшего в столетии. И у звездочетов этому есть свое объяснение: слишком уж много событий и объектов сошлось на небосклоне за эти 12 месяцев. Тут и рекордное количество затмений, и редкие соединения планет, и новые кометы, которые с давних времен называют "предвестниками апокалипсиса". К счастью, вся эта небесная вакханалия не замерла на месте, а значит, как говорили мудрецы: "Все проходит, и это пройдет".

По словам популярного астролога и телеведущей Василисы Володиной, весь 2020-й мир будет разбираться с Covid-19, а со следующего года - с его экономическими последствиями. А ближайшим поворотным месяцем станет июнь.

- Июнь - это знаковый месяц для всего 2020 года. Такой же знаковый, как январь, когда началась эта пандемия, - рассказала астролог в эфире проекта "Рамблер/посиделки". - Это еще одна знаковая точка года, на которую приходятся сразу три затмения: 5 июня, 21 июня и 5 июля. Плюс тогда же будут действовать еще два важных момента, связанных с развитием эпидемии - это соединение Юпитера с Плутоном и движение комет. Одним словом, можно предположить, что эпидемия усилится во второй половине июня. По-человечески мне страшно, и, как человек, я не хочу в это верить. Но, как астролог, вижу, что проблема коронавируса не будет преодолена до конца ноября. Это относится ко всей планете.

Затмение 26 декабря 2019 года, которое, по мнению Василисы Володиной, и дало старт эпидемии, "сильно прошлось по Китаю", таким образом, подействовав именно на эту территорию. Затмение 21 июня сильно заденет Мексику и страны Латинской Америки, однако и по России оно также пройдет.

- У нас просто очень большая территория, и затмение солнечное, например, будет очень сильно проявлено в районе Новосибирска, - уверена Володина. - Поэтому все события на нас также найдут отражения. Для простого человека это будет означать, что до начала июля будет высока вероятность заразиться. К сожалению, будут колебаться валюты - и не в нашу пользу.

По словам Василисы Володиной, в астрологии "подобное лечится подобным". Планета Сатурн в деле - это означает, что решить проблему пандемии можно лишь с помощью ограничений и изоляции. Сатурн отвечает за ответственность, серьезный подход, дисциплину - именно это и должно нас всех спасти.

- Конец июня – переломная точка, я ожидаю важных экономических событий, которые дадут старт чему-то новому, - предрекла Володина. - Плюс, перчинку и хаос происходящему добавит появление на небосклоне комет. Кометы для астролога – это всегда вестники апокалипсиса. А открытие новых небесных тел для нас несет какой-то символический смысл. Так вот, в конце декабря 2019 ученые обнаружили комету, которую можно связать, как мы сейчас понимаем, с эпидемией. Кометы, кстати, в отличие от планет, всегда очень хаотичны, мы не можем предсказать их поведение. И вот эта комета ведет себя, как вирус: в марте она в 4000 раз усилила свое свечение - тогда же был резкий подъем коронавируса. А в апреле она развалилась на несколько частей – я думаю, это символ того, что эпидемия расползлась по всему мире и везде проявляет себя по-разному.

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