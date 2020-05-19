Число заболевших коронавирусом в России на 19 мая 2020 достигло 290 945

Число заболевших коронавирусом в России на 19 мая 2020 года достигло 290 945, увеличившись за минувшие сутки на 9027 человек. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов, отслеживающих распространение коронавируса.

Лидерами по числу случаев заражения остаются Москва (146 062, +3238), Московская область (28 290, +921), Санкт-Петербург (10 887, +425), Нижегородская область (6692, +279) и Республика Дагестан (3460, +89). Более двух тысяч заболевших зафиксировано еще в 13 регионах, включая Свердловскую (2861, +130), Мурманскую (2666, +12), Тульскую (2545, +84), Калужскую (2518, +109), Ростовскую (2514, +87), Рязанскую (2394, +94) и Брянскую (2293, +115) области, Краснодарский край (2699, +94) и Республику Татарстан (2312, +80).

Благополучно излечились от COVID-19 70 289 человек. С начала эпидемии в России скончались 2754 пациентов с коронавирусом. По данным портала стопкоронавирус.рф, проведено более 7,1 миллионов тестов на выявление инфицированных.