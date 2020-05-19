Число умерших из-за коронавируса в России на 19 мая 2020 года возросло до 2722 человек

Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 19 мая 2020 года возросло до 2722 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончался 91 пациент больниц.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 290678 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 8926 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом в 81 регионе. Причем у 40,1% них не было никаких клинических проявлений болезни.

Полностью выздоровели и выписались из больниц 70209 пациентов, за сутки – 2836.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (3238) и Подмосковье (921), Санкт-Петербург (425), Нижегородская (279), Свердловская (130), Саратовская (117), Брянская (115) и Калужская (109) области, а также Красноярский край (107), Ульяновская (106), Ярославская (103) и Владимирская (99) области.

Меньше всего в республике Алтай и Магаданской области – по три новых инфицированных, а также в Севастополе, где за минувший день выявили одного зараженного.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне стали известны первые результаты испытаний лекарств против коронавируса в России. «КП» рассказывала, какие препараты сейчас считаются самыми перспективными для борьбы с новой инфекцией и насколько доказана их эффективность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как сохранить здоровье на самоизоляции: думайте о хорошем и не забывайте о гимнастике

Врачи советуют, как скорректировать свой образ жизни, чтобы не впасть в депрессию из-за долгого сидения дома (подробности).