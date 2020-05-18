Сотрудники Росгвардии перекрыли Ленинский проспект для огарей

Очевидцы сняли на камеру в Москве необычную ситуацию: семья огарей пыталась перейти Ленинский проспект. Утки ждали, когда появится возможность перейти оживленную трассу. Но автомобилисты не замечали маленьких пешеходов. Они спешили по своим делам.

Взрослые огари, которые отлично летают, не могли бросить своих утят. Они хотели перевести через дорогу за собой птенцов, которых высидели на чердаке жилого дома (огари не гнездятся рядом с другими парами). Им необходимо было вернуться к пруду, где можно выкормить подрастающее потомство, научить его плавать и летать.

К счастью, семью огарей заметил автоэкипаж сотрудников вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве, которые находились на маршруте патрулирования. Для того чтобы утиная семья могла спокойно перейти на противоположную сторону Ленинского проспекта, росгвардейцам пришлось ограничить движение на нескольких полосах дороги.

Благодаря совместным действиям сотрудников Росгвардии и неравнодушных прохожих, утка с селезнем и дюжиной утят благополучно оказались на противоположной стороне оживленной дороги.

Все происходящее очевидцы сняли на видео, которое позже было размещено в одной из популярных социальных сетей.