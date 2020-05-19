Коронавирус в России, последние новости на 19 мая 2020: 27 регионов готовы к постепенному смягчению карантина

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом в Дагестане - последние новости из республики выглядели очень тревожно. В соцсетях писали о десятках умерших врачах, о переполненных больницах, о нехватке лекарств и аппаратуры.

Глава государства поручил Минздраву совместно с региональными властями и другими федеральными ведомствами разработать и реализовать план по преодолению сложившейся ситуации, оказать дополнительную помощь системе здравоохранения республики и оставить туда дополнительно тест-системы, лекарства, оборудование, усилить кадровое обеспечение.

Также президент обратился к верующим с призывом соблюдать режим самоизоляции во время наступающего праздника Ураза-Байрам. Кроме того, ранее Владимир Путин пообещал провести 19 мая специальное совещание, посвященное провалам с дополнительными выплатами медикам, борющимся с коронавирусом.

В свою очередь премьер Михаил Мишустин в понедельник потребовал от членов правительства и региональных властей устранить к совещанию с президентом все проблемы. Он подчеркнул, что все необходимые для выплат средства были вовремя переведены из федерального бюджета.

Кроме того, чтобы "раз и навсегда прекратить злоупотребления", правительство установило для регионов единый порядок расчета федеральных стимулирующих выплат медикам.

Также на совещании с премьером стало известно, что уже 27 регионов страны готовы к постепенному смягчению карантинных мер, при этом ношение масок и соблюдение социальной дистанции остаются обяательными.