Памяти поэтессы Ины Гамазковой: автор детских стихов умерла от коронавируса

В субботу, 16 мая, не стало поэтессы Ины Гамазковой. Автор множества детских стихов и рассказов ушла из жизни в столичной больнице. Ее не смогли спасти после заражения коронавирусом.

Ина Липовна была одной из нас, она была особенной, уникальной. Она родилась в 1945 году в Омске, позже вместе с родителями переехала в Москву. Закончила библиотечный техникум, затем - факультет биологии и химии МОПИ им. Крупской. Работала в «аграрном» НИИ, занималась изобретением средств для борьбы с насекомыми и даже получила шесть авторских свидетельств. Публиковалась на 16-й (юмористической) полосе «Литературной газеты», сочиняла миниатюры для взрослых и детей. Ее стихи и книги для ребят стали выходить с начала 1990-х годов. Самые известные из них – «Азбука в загадках», «У кого какие мамы», «Говорящая занавеска», «Про мальчишек и девчонок. Озорные частушки» и др.

Всю свою жизнь Ина была ребенком-выдумщиком, фантазёром, сказочником, хотя образование получила более чем серьезное - биохимик, профессия весьма сложная и уважаемая. А в восьмидесятые годы она даже получила звание «Почетный изобретатель».

По поводу необычного имени (Ина – на Инна!) писатель Марк Шварц (младший брат Гамазковой) рассказал такую историю: «Родители хотели сначала дать ей имя Дина, в честь бабушки, но в ЗАГСе сказали, что это не советское имя, а потому записали просто - Ина. Так и осталось на всю жизнь…

В своих книгах, стихах, рассказах и сказках она раскрывала красоту мира. Её познавательные истории были интересны как взрослым, так и детям. Она учила любить жизнь, людей, Родину, была лауреатом премии «На Благо Мира» - за продвижение в мир идей доброты и нравственности.

В 2015 году Гамазкова получила престижную премию им. Чуковского - «За плодотворную деятельность, стимулирующую интерес детей к чтению». Ина жила этой деятельностью, разговаривала с детьми на их языке, писала ритмичные, легкие, звонкие понятные стихи, смешные рассказы «из жизни», познавательные сказки на научной основе – вот чем она запомнилась читателям.

Во «взрослом» творчестве Ина Гамазкова известна как автор очень смешных рассказов, которые регулярно звучали в одной из передач на Всесоюзном радио. А в «Литературной газете» («Клуб 12 стульев») часто печатались ее миниатюры и стихи.

Творчество Ины было отмечено на международном кинофестивале «Сказка», проводимом Центром Визуальных Искусств. Ина делала наш мир лучше, добрее, красивее, сказочней, она запомнилась нам как очень мягкий, интеллигентный человек и талантливый писатель. А еще – как надежный друг! Живи Ина в другое время, могло бы выйти гораздо больше её чудесных книг.

Ина, спасибо тебе за всё! За то, что ты была в нашей жизни!

Велосипед

Велосипеду вновь не спится,

Всё ноет сломанная спица.

И поцарапано седло,

И так болят педали…

Над ним смеётся пылесос,

Дразня, показывает нос:

– Ты на себе мальчишку вёз,

а вот меня — катали!

Велосипеду снится сон:

Ему сменили колесо,

Он по небу несётся,

Он догоняет солнце!

Газированная вода

Ах, вода, ты вода

Газированная!

Я тобою навсегда

Очарованная!

Пузырьки защиплют нос,

Защекочутся...

Выпьешь целое ведро —

Ещё хочется!