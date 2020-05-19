2020-05-19T08:05:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 19 мая 2020: от COVID-19 скончались 32 тысячи человек

Мы представляем последние новости на 19 мая 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 19 мая 2020: в стране открылись кафе, бары и рестораныКоронавирус в Италии, последние новости на 19 мая 2020: в стране открылись кафе, бары и рестораныФото: REUTERS
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Страна постепенно возвращается к привычной жизни. Число пациентов в палатах интенсивной терапии уменьшается. А на днях в стране зафиксировали самое низкое число умерших пациентов за сутки с начала эпидемии. По последним новостям о коронавирусе в Италии на 19 мая 2020 года, общее число зараженных инфекцией достигло 225 886 человек, 127 326 человек выздоровели, 32 007 человек - скончались.

В начале мая местным жителям разрешили гулять в парках и заниматься спортом на улице. А с 18 мая в Италии открылись магазины, рестораны, бары, салоны красоты, музеи, галереи и торговые центры. Кроме того, во всех храмах возобновятся службы. Но итальянцы до сих пор обязаны соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, а также быть в медицинской маске и перчатках. Снимать их можно только для того, чтобы поесть.

Для туристов же Италия будет закрыта, скорее всего, до конца года. А сами итальянцы смогут путешествовать по стране и отдыхать на пляжах. Но и там придется соблюдать меры безопасности.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 19 мая 2020 года, накануне за сутки от инфекции скончались 99 человек. Это наименьшее число случаев смерти от COVID-19 с начала пандемии. Предыдущий "рекорд" был установлен несколько дней назад.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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