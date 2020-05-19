Новые случаи заражения коронавирусом в России на 19 мая 2020: диагноз подтвердился у 9263 человек

В России за последние сутки выявлено 9263 новых случая коронавируса в 83 регионах. Новые данные на 19 мая 2020 года опубликовал оперативный штаб по предотвращению распространения COVID-19.

- У 43,1% заболевших не было клинических проявлений болезни. По последним данным, зафиксировано еще 115 летальных исходов, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Больше всего заболевших в Москве – 3545 человек, в Московской области - 898, в Санкт-Петербурге – 453, в Нижегородской области – 260, в Свердловской – 138, Ростовской – 131, Калужской – 114, Брянской – 112, Ярославской – 109, Саратовской – 109, Иркутской – 97.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 299 941 случай коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 5921 человек. За весь период зафиксировано 2837 летальных исхода, выздоровели 76 130 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

В мире по состоянию на 19 мая зарегистрировано 4 889 114 подтвержденных случаев, прирост за сутки - 91 222 случая, что составляет 1,9%.