2020-05-19T11:24:11+03:00
В мире

Красный Крест сражается с коронавирусом в Сирии, и сейчас там меньше ста зараженных

Об этом на онлайн-встрече Валдайского клуба рассказал глава делегации гуманитарной организации в САР Филип Шпёрри
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Гуманитарная ситуация в стране тяжёлаяГуманитарная ситуация в стране тяжёлаяФото: REUTERS
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Новая коронавирусная инфекция пришла в эту ближневосточную страну два месяца назад, но до сих пор официальное количество заболевших очень скромное: на 17 мая — 58 человек. А ведь в некоторых частях Сирии до сих пор бушует война — не до эпидемиологии. Как же в такой тяжёлой ситуации удаётся противостоять коронавирусу?

Об этом на круглом столе «Борьба с COVID-19 в условиях конфликта: опыт Сирии» рассказал глава делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Сирии — Филип Шпёрри. Онлайн-мероприятие прошло на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

ЛАГЕРЯ БЕЖЕНЦЕВ НЕ ДОЛЖНЫ СТАТЬ РАССАДНИКАМИ ИНФЕКЦИИ!

Повторим, гуманитарная ситуация в стране тяжёлая. В прошлом году в Сирии насчитывалось в общей сложности 11 млн вынужденно перемещенных лиц; из них только за 2019 год 1,8 млн человек покинули свои дома, и только 500 тыс. человек вернулись в родные места. В городах повреждено или полностью разрушено более 150 тыс. зданий.

В одном Идлибе и его окрестностях (где продолжаются боестолкновения) в начале года были вынуждены покинуть свои дома миллион человек. Около 100 тыс. граждан в тех районах ютятся в лагерях. Миллионы в других частях Сирии живут в похожих условиях. Такие места временного размещения переполнены, санитарная обстановка, как правило, плохая, доступ к медпомощи затруднён.

Так что задачей №1 для МККК в Сирии стало предотвращение вспышки эпидемии в этих «критических точках». Данные меры проводились совместно с САКП — Сирийским Арабским Красным Полумесяцем.

ПЕРВАЯ МЕРА: СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭПИДЕМИИ

Возьмём полевой госпиталь САКП/МККК в лагере Эль-Хауль. Здесь в тяжелейших условиях живут около 66 тыс. человек, в основном женщины и дети. Сотрудники Красного Креста принимают все необходимые меры, в том числе профилактические, для защиты пациентов (и врачей) от заражения.

Это возведение заграждений против избыточного скопления людей, установка дополнительных рукомойников, предоставление средств защиты (масок и медкостюмов) сотрудникам, распределяющим пациентов.

Чтобы избежать антисанитарии, МККК продолжает обеспечивать подвоз воды и вывоз мусора. Изменен порядок работы коллективной кухни: теперь пища ежедневно доставляется в палатки индивидуальным образом, что позволяет избежать очередей и скученности. А это тысячи порций еды ежедневно!

ВТОРАЯ МЕРА: У ЛЮДЕЙ НЕТ МАСОК — РАЗДАДИМ БЕСПЛАТНО

В различных частях Сирии МККК оказывает помощь вынужденным переселенцам, чьё положение зачастую не намного лучше, чем у беженцев в лагерях. Организовано распределение гигиенических наборов среди 50 тысяч домохозяйств, которое будет продолжаться три месяца. Оказывается поддержка службам здравоохранения в поликлиниках САКП в семи районах, местные врачи и гуманитарщики снабжаются масками и другими средствами защиты.

Также предоставляются дезинфицирующие вещества для станций очистки воды в четырех провинциях. Эти станции ежедневно обслуживают три миллиона человек!

ТРЕТЬЯ МЕРА: ЗАХОДИМ В ТЮРЬМЫ

Наконец, Красный Крест пытается заботиться о тех, кто оказался в самой тяжёлой ситуации, — узниках тюрем, где соблюдать социальное дистанцирование почти невозможно.

Поэтому Красный Крест предоставляет дезинфицирующие средства для обеззараживания помещений и средства индивидуальной защиты сотрудникам тюрем и медицинскому персоналу, проводит инструктаж по их использованию. Кроме того, МККК доставляет гигиенические материалы и для самих заключенных.

Сейчас Красный Крест хочет пойти дальше — рассматривается возможность дополнительной помощи другим уязвимым категориям людей, которые не получают помощи от государства — например, работникам малого и среднего бизнеса и самозанятым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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