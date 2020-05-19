2020-05-19T11:38:29+03:00
Происшествия

«Собаки, похожие на волков, утащили щенка на глазах у ребенка»: В Одинцове чуть не загрызли питомца популярной инстамамы

Многодетная мама-блогер боится, что агрессивные псы нападут на детей
Наталия ЕРОШКИНА
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9-месячного Муху перевязали и сразу же повезли к ветеринару, медлить было нельзя, рана оказалась очень глубокой.9-месячного Муху перевязали и сразу же повезли к ветеринару, медлить было нельзя, рана оказалась очень глубокой.
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Марина - многодетная мама и блогер с большой аудиторией. С началом пандемии семья Марины перебралась на самоизоляцию в деревню в Одинцовском районе, свежий воздух, минимум контактов с посторонними людьми, природа - лучшее, что можно представить в нынешней ситуации. Но деревенскую жизнь Марины и её семьи омрачили соседи, а вернее их собаки. Очередная прогулка по территории садоводческого товарищества закончилась серьёзной травмой для их питомца и слезами 5-летнего сына Матвея.

Утром, когда почти все спали, мама Марины Ирина, отправилась с внуком и собакой на прогулку, но далеко от дома уйти они не успели. Питомец попал в зубы агрессивных соседских собак, которые схватили пса за лапу из-под забора и стали затаскивать на свой участок. Ирине удалось вырвать питомца, но соседские собаки успели нанести 9-месячному щенку серьезные раны.

- С улицы я услышала плач сына, вскочила и выбежала к нему на встречу. Спросила, где бабушка, а он сквозь слёзы говорит, чтобы я дала ему тряпку вытереть кровь у Мухича. Так зовут нашего питомца. Во дворе была мама с окровавленной собакой. Из его лапы струёй лилась кровь и торчала кость, - вспоминает Марина.

9-месячного Муху перевязали и сразу же повезли к ветеринару, медлить было нельзя, рана оказалась очень глубокой. Позже ветеринар сказал хозяевам, что все мышцы на правой передней лапке маленького метиса были разорваны. Собаке провели операцию, наложили швы на мышцы и рану и вернули питомца хозяевам.

- Сейчас там живёт 80-летняя женщина и эти две собаки, заводил их её муж, но он уже умер. Он всем хвалился, что собаки не простые, а помесь овчарки с волком, но их воспитанием никто не занимался. Вот они так и живут, лают на всех, кидаются, а хозяйка их выпускает на улицу без поводков и намордников. Они уже много кошек и собак в деревне задрали. Но я больше всего опасаюсь за детей, - рассказала Марина kp.ru.

Жаловались на соседей с собаками и другие жители деревни.

- Стоило нам уехать в ветеринарную клинику с Мухой, как хозяйка выпустила своих собак на улицу, и они напугали девушку на пробежке, она из-за них споткнулась, упала и получила ушибы. Какие-либо меры эта бабуля вообще принимать к своим агрессивным псинам не собирается, она вообще говорит, поскорее бы вы все уехали, чтобы собаки спокойно гулять могли. То есть не они нам мешают, а мы им, - возмущается Марина.

Марина - многодетная мама и блогер с большой аудиторией. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Марина - многодетная мама и блогер с большой аудиторией.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Неоднократно на безответственную хозяйку писали заявления в полицию. Но сотрудники правоохранительных органов ничего в этой ситуации сделать не могут, предлагают обращаться в суд.

- Нам сказали, что заставить её посадить собак на цепь они не могут, видимо до тех пор, пока не пострадает человек, на эту ситуацию никто не захочет обращать внимания. Я понимаю, что хозяйка человек пожилой, но хочется чувствовать себя в безопасности, - говорит Марина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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