Константин Хабенский: «Вытирая слюни с лица, я подумал, надо скорее становиться пионером…»

19 мая - День пионерии. Уже лет тридцать, как школьников перестали массово принимать в ряды юных ленинцев. О том, как это было в советское время, сегодня могут вспомнить только «ветераны», например, актеры МХТ им.Чехова в проекте «Пионерская быль».

Когда Костика Хабенского приняли в октябрята, какой-то мальчик-пионер подошел к нему, широко улыбнулся и смачно плюнул ему в лицо.

- Вытирая слюни с лица, я подумал, надо скорее становится пионером, - вспоминает теперь Хабенский. - В первый призыв в пионеры меня не взяли – из-за длинных волос, которые закрывали глаза.

Поэтому, придя домой, Хабенский состриг себе челку обычными канцелярскими ножницами. После этого его приняли в пионеры. Потом он стал старшим пионером. И обнаружил с удивлением, что элиту школы составляют не пионеры, а комсомольцы... После этого он стремился попасть в комсомол. Но и туда его тоже сразу не взяли: он заполнял дневник цветными фломастерами, а этого делать было нельзя. Ну а вскоре и комсомол развалился.

- Так я и остался вечным пионером, - подытожил Хабенский.

mxat_chekhova Друзья, Мужскои Хор Творцов имени Гагарина после Дня космонавтики решил отметить День пионерии. Участники Хора вспоминают о своем пионерском прошлом

Миша Трухин был знаменосцем в школьной пионерской организации. Летом он ездил в пионерский лагерь из Мончегорска (это в Мурманской области) в город Керчь. И там во время смены работал вместе с другими пионерами на совхозных полях. Однажды Миша Трухин нашел на поле боевой снаряд, оставшийся со времен Великой Отечественной войны. И ничего лучшего не придумал, как на поезде увезти снаряд к себе домой в Мончегорск.

Рассказывать про сапёров во дворе и про то, как его наказали родители, он почему-то не стал. Но вспомнил другую историю. В классе 6-м или даже 7-м он придумал с друзьями такую забаву - возить на своем однокласснике портфель с 1-го на 5-ый этаж. За это его исключили из пионеров и даже лишили белых перчаток знаменосца. Вот так грустно закончилась его пионерская юность.

mxat_chekhova Михаил Трухин @troukhine в проекте Пионерская быль #михаилтрухин #Пионерскаябыль #мхт #деньпионерии #гагаринцымхт

Стасик Дужников очень хотел стать пионером, выучил клятву пионеров задолго до торжественной линейки. И наконец наступил тот самый счастливый день – 22 апреля, когда его должны были принимать в отряд юных ленинцев. В этот день он проснулся ни свет, ни заря, вызвался самостоятельно погладить свой пионерский галстук и, конечно, его сжег. На помощь пришла мама Стасика и быстро сшила из старого красного сарафана другой галстук.

- На торжественной линейке от волнения я забыл клятву, произнес ее только с 3-й попытки. Зато мой галстук был самым красивым и таким важным для меня. Так я стал пионером, - вспоминает Дужников.

А уже в 6-м классе его чуть не отчислили из пионеров. После уроков он вместе с другими мальчишками придумал игру: завязывать камешек в пионерский галстук и подбрасывать его - кто выше. Естественно однажды ребята попали в окно учительской на третьем этаже. Окно - в дребезги. Ох, и влетело им тогда. Во-первых, за кощунственное отношение к пионерскому галстуку. Во-вторых, за то, что разбили окно и напугали пожилого педагога. Вопрос об отчислении из рядов пионеров с позором стоял ребром. Но обошлось - путем покраски школьного забора в каникулы, длина которого по периметру была почти 800 метров.

mxat_chekhova Станислав Дужников @stas_duzhnikov в проекте Пионерская быль . До встречи завтра в 14:00! #станиславдужников #Пионерскаябыль #мхт #деньпионерии #гагаринцымхт

mxat_chekhova Станислав Дужников @stas_duzhnikov в проекте Пионерская быль . До встречи завтра в 14:00! #СтаниславДужников #Пионерскаябыль #мхт #деньпионерии #гагаринцымхт

Толя Белый из самых ярких воспоминаний о своем пионерском детстве вспомнил красивые глаза старшей пионервожатой. Пионером он быть не любил – из-за школьной дедовщины. Пионеров обижали старшие ребята-комсомольцы. Поэтому, выходя из школы, Толя сразу снимал галстук, отстегивал пионерский значок и чувствовал себя свободным человеком.

mxat_chekhova Друзья, Мужской Хор Творцов имени Гагарина после Дня космонавтики решил отметить День пионерии Участники Хора вспоминают о своем пионерском прошлом. Мы продолжаем публиковать их истории

А эта история случилась с Игорьком Верником в 6-м классе. На уроке пения он всегда сидел на последнем ряду. И однажды достал из кармана перочинный ножик и стал разрезать дерматин на стульях и вытаскивать из-под обшивки белую вату. Почему-то ему это очень нравилось, а педагогу по пению – нет. Она отвела Игорька к директору школы, а та заявила, что надо Верника исключать из пионеров и вообще поставить на учет в детскую комнату милиции.

- И тогда я бросился по всем помойкам собирать стеклянные банки, бутылки и сдавать их в пункты приема стеклотары. В результате собрал 5 рублей 30 копеек, возместил школьный ущерб и остался в рядах пионеров, - рассказал Верник.

mxat_chekhova Друзья, Мужскои Хор Творцов имени Гагарина после Дня космонавтики решил отметить День пионерии. Участники Хора вспоминают о своем пионерском прошлом. Мы продолжаем публиковать их истории.

Все свое детство каждое лето Алеша Кравченко проводил в пионерском лагере. Еще в школе он записался в кружок барабанщиков. Поэтому стал главным барабанщиком пионерлагеря «Солнечный». В те времена на танцах крутили песни группы Boney M. Однажды после утренней линейки Леша решил порадовать своих друзей и исполнить композицию этой группы «Ночной полет на Венеру» на ударной установке из пяти пионерских барабанов. На его беду его музыкальную экспрессию услышала главная пионервожатая Люба. И началось… На следующий день на очередной утренней линейке Лешу Кравченко лишили почетного звания пионер на целый год.

mxat_chekhova Алексей Кравченко @kravchenkoalexey_official в проекте Пионерская быль #АлексейКравченко #Пионерскаябыль #мхт #деньпионерии #гагаринцымхт

Кстати, актеры, вспоминавшие свои пионерские истории, придумали благотворительную акцию «гагаринцы МХТ». Первую акцию они провели к Дню космонавтики, вторую - к Дню пионерии. Они поздравили технических сотрудников художественного театра: билетеров, гардеробщиков, вахтеров, лифтеров. И вручили им финансовую «гагаринскую» премию.