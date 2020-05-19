Ленинградская область потратит на борьбу с коронавирусом 2,8 млрд рублей

Ленинградская область потратит на борьбу с пандемией коронавируса 2,8 млрд. рублей. Из них 1,1 млрд рублей регион выделяет из собственного бюджета, еще 1,7 млрд рублей поступили из федеральной казны. Ленобласть стала одним из регионов-лидеров по мерам социальной поддержки: из 489,6 млн. рублей, израсходованных на сегодняшний день из областного бюджета, большая часть пошла на материальные выплаты для населения. Губернатор Александр Дрозденко 18 мая во время прямой линии с жителями области подтвердил: помощь дойдет до каждого, кто в ней нуждается.

Кроме назначенных правительством РФ федеральных выплат глава области ввел еще целый ряд региональных доплат. В том числе и для врачей Ленинградской области, борющихся сегодня с COVID-19. По словам Александра Дрозденко, к федеральным выплатам, которые утвердил президент Владимир Путин, в Ленинградской области решили добавить региональные доплаты.

НАДБАВКИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ - ВОВРЕМЯ

Вопрос о деньгах для медиков сегодня – один из самых актуальных. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов разобраться с тем, чтобы врачам, работающим с коронавирусными больными, выплатили все полагающиеся деньги в срок и в полном объеме. В Ленинградской области медперсонал уже получил федеральные стимулирующие выплаты – из федерального бюджета на эти цели было перечислено 93,5 млн рублей. Теперь врачам перечисляют оставшиеся региональные доплаты. Во время прямой линии с населением Александр Дрозденко рассказал, что последние областные надбавки врачи «ковидных» больниц получат до 20 мая. Региональный бюджет уже направил медицинским учреждениям на дополнительные выплаты более 85 млн рублей, всего же на поддержку врачей из областных средств выделятся 130 млн рублей.

drozdenko_au Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на связи с жителями

Еще одна важная статья бюджетных расходов – оснащение инфекционных больниц и защита медиков. На оборудование отделений для больных коронавирусной инфекцией в Ленинградской области выделили более 320 млн рублей. На эти деньги были установлены дополнительные койки для пациентов, закуплены новые аппараты искусственной вентиляции легких, тесты для выявления COVID-19. Почти 33 млн рублей региональные учреждения здравоохранения потратили на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинских работников.

МАСКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ КУПЯТ ЗА СЧЕТ ОБЛАСТИ

За счет области средства защиты закупят и для малообеспеченных ленинградцев. По решению губернатора Александра Дрозденко медицинские маски раздадут пенсионерам, многодетным семьям и другим нуждающимся категориям населения: всего их получат около 150 тысяч человек.

- Многодетным семьям, малообеспеченным семьям, семьям, где есть дети-инвалиды, инвалидам с минимальной пенсией, пенсионерам с минимальной пенсией мы через службы социальной защиты, через местные администрации раздадим комплекты - из расчета 10 масок на одного члена семьи, - подчеркнул губернатор. - То есть, условно, семья из пяти человек получит 50 масок, что в принципе достаточно для того, чтобы члены семьи могли сходить в магазин, в аптеку, или на почту.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Губернатор проверил, как в магазинах соблюдают масочный режим

В Ленинградской области с 12 мая открылись непродовольственные магазины и торговые центры. При этом режим самоизоляции в регионе сохраняется до 31 мая. Губернатор Александр Дрозденко предупредил: торговые точки будут работать, только если в них будут строго соблюдаться санитарные меры, и назвал это время «проверкой бизнеса на ответственность».

Губернатор Александр Дрозденко присоединился к группе контроля и проверил, носят ли маски продавцы и покупатели в магазинах. Фото: Инстаграм.

Глава региона лично присоединился к группе контроля и проверил, как в ленинградских магазинах соблюдается масочный режим. Александр Дрозденко посетил несколько торговых предприятий, скверы и спортплощадки в Сертолово и Агалатово.

- Ленинградская область одна из первых в стране пошла на возобновление работы в сфере услуг и бизнеса. Но одновременно мы ужесточили масочный режим, у нас запрещено находиться без масок в торговых центрах, в сфере обслуживания, в аптеках, на почте, - прокомментировал губернатор. - При этом персонал должен быть в масках и перчатках. Есть те, кто не приветствует наше решение. Но я надеюсь, что то доверие, с которым мы пошли навстречу бизнесу и населению, будет оправдано соблюдением дисциплины. От этого будут зависеть дальнейшие действия по ослаблению режима самоизоляции.

К сожалению, проверку прошли не все: по решению губернатора с 17 мая закрылись два крупных торговых комплекса - «МЕГА Дыбенко» и «МЕГА Парнас». Из-за наплыва посетителей в них образовались огромные толпы. «Закрывайте Мегу срочно, там просто столпотворение», — просили Дрозденко его подписчики в Инстаграме. Проверив все факты, глава региона распорядился закрыть торговые центры.