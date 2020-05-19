Covid-19 убьет опенспейсы: как изменятся офисы после отмены самоизоляции

Австралийские ученые опубликовали данные еще докоронавирусного исследования: 96,5 процентов работников в 49 странах мира приходят на работу, даже если чувствуют небольшое недомогание - боль в горле, усталость, чихание, насморк, легкий кашель. Если симптомы более серьезны и появляется озноб, головные и мышечные боли, в офис идут 58,5 процентов людей. Такие привычки трудоголиков вряд ли исчезнут даже после пандемии. А значит наша работа превращаются в одно из самых опасных мест. Как работодатели собираются менять офисы, чтобы защитить своих сотрудников от заражения?

1. Разделение опенспейсов на кабинеты

В 1990-х годах в Россию пришла мода на опенспейсы – открытые рабочие пространства, где сотрудники офиса сидят вместе, чуть ли не за общими столами. Кабинетная система год за годом сдавала свои позиции, и даже в старых зданиях при ремонтах использовали каждую возможность снести перегородки. Считалось, что вместе с ними рушатся психологические барьеры между сотрудниками, налаживаются коммуникации, а главное - становится проще следить за работниками.

Но, кажется, настал тот момент, когда многочисленные кабинеты вернуться в офисы. Их стены – барьеры на пути распространения коронавирусной инфекции. И с ними повысится вероятность того, что больной сотрудник сможет заразить не так много своих коллег. А пока кабинеты не построят заново, сотрудники будут ютится по переговоркам и другим закрытым пространствам – так им психологически проще.

2. Перегородки «Защита от чихания»

Но в посткоронавирусный кризис не у всех работодателей будет время и деньги на ремонт и возведение стен. Так что на первых порах между рабочими местами наверняка появятся легкие прозрачные перегородки. «Мы их называем «защита о чихания», - рассказал ВВС Брент Капрон, директор по дизайну интерьеров в одной из фирм Нью-Йорка. – Раньше главной проблемой опенспейсов была акустика, а теперь нам предстоит придумать физическое разделение между коллегами. И пока не появится вакцина, перегородки заставят людей чувствовать себя более комфортно».

3. Продолжение удаленной работы (но это не выход)

Многие фирмы даже после выхода из самоизоляции планируют оставить своих сотрудников на удаленной работе. С одной стороны, идея привлекательная – экономия от уменьшения площади офиса, да и сотрудники не будут тратить много времени на дорогу и рисковать заразится в транспорте. Но подобная мера тоже не может быть постоянной, предупреждают психологи. Потому что офис – это не только место работы. Многие люди испытывают психологическую потребность личного общения с коллегами.

«Да, большинство людей работают, чтобы зарабатывать деньги. Но мы также работаем, потому что нам нравится собираться вместе, чтобы создавать идеи и решать проблемы. Это чувство связи имеет основополагающее значение для человечества», - считает Аманда Станавей, архитектор из Сиднея.

Многие фирмы даже после выхода из самоизоляции планируют оставить своих сотрудников на удаленной работе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4. Несколько офисов в разных концах города

Некоторые компании рассматривают возможность «раздробить» свой большой офис на несколько небольших отделений и расположить их в разных частях города. Таким образом решается две задачи. Первая - в случае заражения на карантин отправится не вся фирма, а только ее часть. Вторая – сотрудникам можно постараться подобрать офисы поближе от дома, сокращая тем самым путь на работу и риск заражения в транспорте. Но этот вариант – точно не массовый и подойдет далеко не всем работодателям.

5. Инфракрасные ламы, современные системы вентиляции

Так или иначе, офисы останутся. А значит, нужно будет решать, как внутри них сделать риск заражения минимальным. И здесь уже в ход пойдут самые разные технические решения. Как и очень простые, такие как санитайзеры в каждом помещении или облучение кабинетов обеззараживающими инфракрасными лампами, так и технически затратные – например, новые системы вентиляции.

Отдельные футуристы предрекают расцвет бесконтактного управления офисными помещениями – включение света по хлопку ладоней или управление лифтом по смартфонам. Но прежде всего, появится особый спрос на клининговые компании: убираться в офисах станут постоянно, а контроль за качеством будет строгим.

6. Работа по сменам или разное время прихода в офис

Уже многие предприятия в России в период самоизоляции попробовали ввести сменный график: сначала на завод приходит одна бригада, выполняет свою часть работы, и ее сменяет следующая. Такие меры разграничивают потоки и снижают риски массового заражения. В посткоронавирусный же период работодатели могут установить различный график прихода и ухода с работы, чтобы сотрудники не толклись на проходных и в лифтах.

7. Нетерпимость к зараженным сотрудникам

Психологи и врачи не сомневаются: даже после пандемии найдутся те люди, которые, чувствуя недомогание, будут приходить на работу. Как утверждают австралийские исследователи, чаще всего такому поведению есть два основных объяснения. Первое – кадровая не укомплектованность подразделения: сотрудникам просто неудобно «подставлять» и так перегруженных коллег. Второе – плохая оплата больничных: работник очень много теряет в деньгах, оставаясь не бюллетене.

Как раз перед такими сотрудниками руководители будут ставить дополнительные барьеры. ВВС рассказывает, как крупный дистрибьютор ИТ-оборудования из Сиднея, потратил 6,5 тыс долларов на термальный сканер, который прямо на входе меряет температуру входящих в офис. Уже были случаи, когда сотрудников разворачивали домой.

Но самым главным оружием против больных трудоголиков, убеждены психологи, станет общественное порицание. После пандемии люди будут с явным неодобрением относиться к тем коллегам, кто придет в офис с признаками даже обычной простуды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономист рассказал, что делать, если работодатель заставляет уволиться "по собственному желанию"

Павел Кобяк рекомендует отказать работодателю и не подписывать заявление (подробности)