“Без паники”: Лолита проведет прямой эфир с читателями “Комсомолки”

21 мая в 19:00 великолепная Лолита Милявская из самоизоляции проведёт в наших соцсетях мотивирующий прямой эфир с подписчиками.

Возможно, именно вы сможете задать свои вопросы звезде и пообщаться онлайн. Одно обязательное условие: вы в одиночестве и соблюдаете условия режима самоизоляции.

Для того, чтобы поучаствовать в эфире, вы можете подать заявку в любимой соцсети:

ВКонтакте

Одноклассники

Фейсбук

Не упустите возможность пообщаться с Лолитой в режиме онлайн!

Партнер проекта - Лига здоровья нации.