“Без паники”: Лолита проведет прямой эфир с читателями “Комсомолки”
Лолита поговорит с тем, кому действительно нужна поддержка и немного ярких впечатлений, чтобы разнообразить «день сурка»
Возможно, именно вы сможете задать свои вопросы звезде и пообщаться онлайн
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21 мая в 19:00 великолепная Лолита Милявская из самоизоляции проведёт в наших соцсетях мотивирующий прямой эфир с подписчиками.
Возможно, именно вы сможете задать свои вопросы звезде и пообщаться онлайн. Одно обязательное условие: вы в одиночестве и соблюдаете условия режима самоизоляции.
Для того, чтобы поучаствовать в эфире, вы можете подать заявку в любимой соцсети:
Не упустите возможность пообщаться с Лолитой в режиме онлайн!
Партнер проекта - Лига здоровья нации.
ИСТОЧНИК KP.RU