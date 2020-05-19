Торговля не скупится на борьбу с пандемией

Чтобы снизить риски, магазины многократно увеличили частоту санитарных обработок помещений, поголовно снабдили персонал средствами индивидуальной защиты. Только на май 2020 года масок и перчаток закуплено уже более 110 млн штук – дефицита не предвидится.

Безопасность - в приоритете, но торговые сети думают не только о ней, но и о том, как помочь малоимущим гражданам, а также тем, кто из-за коронавируса оказался в затруднительной ситуации. Например, с начала апреля Х5 Retail Group, Магнит и Метро обнулили торговую наценку на социально-значимые товары как минимум до начала лета. Под «обнуление» попали некоторые крупы, картофель, морковь, тушенка, масло и другие товары повышенного спроса.

Торговля прибыль с них не получает, реализуя эти товары по закупочной цене. Таким образом торговые сети сдерживают цены за счет собственных ресурсов в сложный для многих период.

-Ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции в России, беспрецедентна и требует от торговли неординарных решений. В трудном положении оказались все: и наши покупатели, и наши партнеры. Именно поэтому мы предпринимаем шаги, которые минимизируют их издержки, даже если это некомфортно для нас. Отказ от торговой наценки – один из примеров. Важно не путать, торговые сети отказались не просто от своего заработка, они стали вкладывать собственные средства, чтобы дать возможность потребителям сейчас получить необходимые товары по самой минимальной цене, - прокомментировал инициативу председатель АКОРТ Сергей Беляков.

С начала периода самоизоляции спрос на отдельные категории товаров с длительным сроком хранения вырос более чем в 3 раза по сравнению с повседневными показателями, нагрузка на службы доставки возросла почти в 10 раз. Все это, конечно, потребовало немалых вложений со стороны торговли, чтобы не оставить полки пустыми и быстро переориентироваться на онлайн-каналы.