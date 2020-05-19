2020-05-19T15:39:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 19 мая 2020: Испания ждёт туристов, в Японии открываются кинотеатры

Мы собрали последние новости про коронавирус в Европе и мире на 19 мая 2020 года
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Испания планирует снять чрезвычайное положение и отменить почти все прежние ограниченияИспания планирует снять чрезвычайное положение и отменить почти все прежние ограниченияФото: REUTERS
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Одна из самых пострадавших от пандемии стран постепенно встаёт на ноги. С 27 июня Испания планирует снять чрезвычайное положение и отменить почти все прежние ограничения. В том числе и начать прием туристов. Их будут пускать без обязательного сейчас 14-дневного карантина по прибытии.

Королевство уже разрешило прием самолетов и кораблей (кроме круизных судов) из другой средиземноморской страны — Италии. Правда, открываться страна будет постепенно, и сперва — для соседей по ЕС. Точные сроки начала приема курортников из нешенгенских стран (включая Россию) ещё не известны. Хотя некоторые отечественные туроператоры, надеясь не понятно на что, уже продают в Испанию туры на середину лета.

А в другой приморской стране, Дании, возобновили работу кафе и бары. Приходить туда можно, соблюдая социальную дистанцию в один метр. Другие малые предприятия, включая салоны красоты, уже открылись ранее. Дети возвращаются в садики и школы. На воздухе разрешено собираться уже по 10 человек. Самые крупные публичные объекты, такие как кинотеатры и музеи, обещают открыть к июню.

В Иерусалиме, где эпидемия тоже идёт на спад, со следующей недели снова можно будет посетить мечеть Аль-Акса. Ранее высокочтимая среди мусульман святыня была закрыта в течение двух месяцев.

В Японии возобновляют работу кинотеатры. Правда, не в Токио, где по-прежнему сохраняется режим ЧП, а в городах поменьше. Новый киносезон начнут с голливудской классики: эпических лент «Бен-Гур» (1959) и «Волшебник страны Оз» (1939). Затем покажут хиты 70-80-х годов, наподобие фантастической ленты «Бегущий по лезвию бритвы». Из-за пандемии новые фильмы не выходят — вот и приходится начинать возрождение старой жизни с ретроспективных показов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Трамп хочет наложить на ВОЗ санкции в $400 млн

Между Белым домом и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) — новый виток противостояния. Президент США Дональд Трамп продолжает обвинять Женеву (место нахождения штаб-квартиры этой структуры) в «искажении данных о пандемии коронавируса».

Например, в Сети до сих пор можно найти пост в официальном твиттере ВОЗ от 14 января 2020 года: «Китайские исследования не выявили фактов передачи коронавируса от человека к человеку». Это Трампу и не нравится. По его мнению, на первом этапе пандемии Женева подыгрывала Пекину, «распространяя китайскую дезинформацию», из-за чего США и другие страны не смогли вовремя подготовиться к приходу COVID-19. И сейчас в одних только Штатах — почти 1,5 млн заболевших и 90 тыс. умерших.

Ранее США, как одна из мощнейших экономик в мире, вносили в копилку ВОЗ пропорциональную долю: $400 млн в год, или 15% всего бюджета Организации. Но с апреля по указу Белого дома американские ежемесячные платежи заморожены. Сейчас Трамп дал Женеве 30 дней, чтобы «провести серьёзные реформы». Их суть сформулирована размыто: «достижение прозрачности и независимости от Китая». Зато угроза в случае неисполнения — вполне однозначна: полное прекращение финансирования со стороны Штатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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