Музей Победы внес в депозитарий "Лица победы" истории известных фронтовиков

В период самоизоляции жители России и бывших республик СССР активно направляют в Музей Победы сведения о своих родственниках, на фронте или в тылу участвовавших в Великой Отечественной.

Василий Васильевич Решетников.

Ознакомиться с этими уникальными историями, в том числе об известных людях, можно в зале «Лица Победы» музея после снятия режима ограничений.

Ишанкул Усманович Нуманов.

За полтора месяца самоизоляции Всенародный исторический депозитарий пополнился тысячами историй. Среди них – материалы о судьбах выдающихся деятелей науки, культуры, кино, спорта, а также рассказ об одном из последних ныне живущих Героев Советского Союза.

Виктор Иванович Чукарин.

Родственники народного артиста СССР, участника Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Владимира Этуша передали во всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» биографию знаменитого актера. Будучи девятнадцатилетним, Владимир Абрамович записался добровольцем на фронт. Сражался под Ростовом-на-Дону, в горах Кабарды и Осетии, в Ингушетии, принимал участие в освобождении Украины. В сентябре 1943 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» был награждён орденом Красной Звезды.

Владимир Абрамович Этуш.

Историю известного художника по комбинированным съемкам киностудии имени Горького Вадима Леонидовича Васильева прислали из Москвы. После войны он принял участие в создании более 40 фильмов, в том числе таких известных, как «Добровольцы», «Дело было в Пенькове», «Ошибка резидента» и многих других.

Вадим Леонидович Васильев.

Из Псковской области отправили биографию фронтовика, поэта и писателя, автора книги «Дорога через фронт» Ивана Васильевича Виноградова, который после войны жил в Пскове и работал редактором газеты «Псковская правда».

- Музей Победы дает совершенно уникальную возможность навечно сохранить память о своих предках, - отмечает директор Музея Победы Александр Школьник, - любой, кто прислал нам материалы, сможет прийти в музей, привести своих детей, внуков, правнуков и показать им в зале экспозиции «Лица Победы» большую фотографию их предка, который внес свой вклад в Победу и тем самым остался в истории.