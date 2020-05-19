Опять впал в кому: состояние отца Хабиба ухудшилось

Отцу российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова стало хуже. Зараженный коронавирусом Абдулманап Нурмагомедов вновь впал в кому. Врачи подключили его к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации).

Абдулманап Нурмагомедов несколько дней находится между жизнью и смертью. Мужчина периодически впадает в кому. Нурмагомедов-старший уже длительное время подключен к аппарату ИВЛ.

Врачи констатируют, что динамика отрицательная. Сейчас он не может самостоятельно дышать.

Ранее стало известно, что Абдулманап заразился коронавирусом. Сначала его отвезли в одну из больниц Махачкалы с двусторонней пневмонией. Но ситуация ухудшилась. У отца Хабиба поражено 75% легких.

В начале мая его доставили в Москву в военный госпиталь. Мужчина провел в коме неделю. У него случился инсульт из-за тромба, а потом и инфаркт. Папа Хабиба перенес операцию на сердце.

"Отец сейчас в больнице. У него состояние очень тяжелое. Этот вирус ударил по сердцу. Год назад мы ему делали операцию на сердце. Сейчас ему заново делали. У него тяжелое, очень тяжелое положение. Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам", - рассказал в блоге Хабиб Нурмагомедов.