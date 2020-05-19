2020-05-19T17:37:36+03:00
Происшествия

Взрыв в лаборатории центра радиологии в Обнинске: пострадал один ученый

В МЧС говорят, что пожара не было, однако, на кадрах с мечта ЧП видно выгоревшую комнату
Андрей АБРАМОВ
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Bзрыв произошел в лаборатории на пятом этаже.Bзрыв произошел в лаборатории на пятом этаже.
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Стекла повыбивало 19 мая на пятом этаже офисного здания в Обнинске. Это город в Калужской области неподалеку от Большого Московского кольца. Здесь расположен исследовательский центр радиологии. Он занимается ядерной медициной, которую используют в лечении и диагностике онкозаболеваний и прочих болезней. В одной из лабораторий центра и случился инцидент.

— Произошел взрыв химической установке в лаборатории на пятом этаже. Комната девять квадратных метров. Возгорания не последовало. Повреждены оконные и дверные проемы. Был обнаружен пострадавший. Наши сотрудники эвакуировали его и передали медикам, — сообщили корреспонденту kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области.

Пострадавший — сотрудник лаборатории. С ожогами его увезли в реанимацию клинической больницы №8 Обнинска. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. В администрации города уточнили, что именно эту комнату занимали не ученые центра радиологии, а «Обнинская химико-фармацевтическая компания». Частная фирма взяла в аренду. Она занимается производством лекарственных средств.

Также информация чиновников противоречит сообщению чрезвычайного ведомства. На кадрах с места видно, что пожар все же был — стены в копоти, на полу остатки пены для тушения. С огнем справились своими силами до приезда МЧС.

— Возгорание ликвидировано в кратчайшие сроки. Химической и радиационной опасности нет, — добавили в пресс-службе администрации Обнинска.

В пресс-службе СУ СКР по Калужской области корреспонденту «Комсомольской правде» сообщили, что следователи ведут проверку инцидента:

— Аппаратчик фармпредприятия промывал реактор органического синтеза (прибор для проведения опытов и реакций — прим.ред.). В ходе работ произошел хлопок. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, опрашивают сотрудников предприятия, изымают документы, относящиеся к производственному процессу, устанавливают сотрудников организации, ответственных за соблюдение правил охраны труда, проводят иные следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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