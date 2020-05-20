2020-05-19T19:02:53+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Как предательски звенит во время карантина по утрам в пакетах мусор

Лучшие анекдоты дня, 19 мая 2020 года
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Первый, кто правильно принимал душ, придя с улицы, это Ипполит в «Иронии судьбы...».

* * *

Вовочка учится на удаленке.

- Марьванна, ну почему опять двойка за сочинение?!

- А что ты хотел, Вовочка, если в одном слове ты умудряешься делать по две ошибки! Вот ты пишешь: «Летом мы с родителями собираемся отдыхать на Балканах». С каких пор балкон стал писаться с заглавной буквы и через два а?!

* * *

Сегодня была на выставке ядовитых змей.

Вернулась с дипломом и золотой медалью!

* * *

Все магазины закрыты. Это ж жене - ни шопинга, ни развлечений! Впервые можно сказать правительству: «Спасибо, мужики!»

* * *

Если вам кто-то должен деньги - идите к нему домой, он сейчас там.

* * *

Блин, еле самоизолировал жену к теще!

* * *

- Ты такую, как я, больше не найдешь.

- Я такую, как ты, больше искать не буду.

* * *

- Мужчине, конечно, проще. Он, как известно, должен сделать три вещи: посадить дерево, построить дом и родить сына. И ему совершенно не важно, кто потом всю жизнь воспитывает сына, поливает дерево и убирает этот дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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