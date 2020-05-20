2020-05-19T20:55:42+03:00
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Опять мимо

Наши корреспонденты поспорили о новом сериале «Мир! Дружба! Жвачка!». Он про 90-е, про молодость авторов. Но впечатления у них разные
Павел САДКОВЗаместитель главного редактора "Комсомольской Правды"
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В чертовых 90-х не было ничего хорошего. Смешное было, глупое, страшное, наглое, серое, убогое...

Хорошо, что в названии есть слово «жвачка». Это честно. Потому что авторам фильма удалось сделать то, чего от них требовали: «крепкий продукт». Но поймать время, видимо, никто и не собирался. Состряпали как полагается. Одежда «типа той», сленг «как тогда», типажи «как было»: «афганец», уволенный интеллигент, бандит, мент... Что тебе еще надо, чувак? Все сериалы про прошлое создают костюмеры. Чё нарыл, такое и время.

Но если в фильмах про Троцкого, Любовь Орлову и даже про Магомаева это «на отвали» созданное время прощу, то 90-е я помню. Слишком хорошо.

Время, когда обывательская наивность имела лишь одну степень защиты от ломающегося на части государства - злость. Когда все боялись быть обманутыми и постоянно обманывались. Серое время, в котором не было новеньких милицейских «Волг», не вывешивались аккуратненько газеты на стенды, а покрашенные подъезды просто отсутствовали. Чистенькая спортивная куртка считалась выходной одеждой и никак не могла использоваться хулиганом для разборок на улице. Разбитый подростком бандитский BMW был достаточным основанием, чтобы сразу и без раздумий всей семьей рвануть в Арзамас и скрыться навеки. И уж точно не поводом самим пойти в милицию. Это было нищее время. Очень бедное даже у богатых людей.

Нет, дело не в отдельных ляпах, дело в том, что вся интонация 90-х в сериале абсолютное вранье. А смотреть можно, почему нет. Ведь подростки во все времена одинаково безумны. Не важно, с арматурой в руках или с айфонами...

ТНТ. «Мир! Дружба! Жвачка!». По будням, 22.00.

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Если тебе чуть за 40, ты не можешь совсем уж искренне проклинать лихие 90-е, когда такую страну развалили. Да, развалили, и на теле народа до сих пор вот такой рубец. Но ты по техническим причинам помнишь другое. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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