2020-05-19T20:58:06+03:00
Общество

Сохранить зарплаты и рабочие места: Губернатор Забайкалья и профсоюзы договорились о сотрудничестве в период пандемии

На встрече с главой региона обсуждались главные проблемы защиты прав трудящихся
Ксения БОГДАНОВА
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Фото пресс-службы Правительства Забайкальского краяФото пресс-службы Правительства Забайкальского края
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Глава Забайкальского края Александр Осипов и региональная Федерация профсоюзов объединят свои усилия в защите прав трудящихся во время пандемии. На встрече 19 мая губернатор поддержал позицию профсоюзных организаций и подчеркнул: перед региональными властями стоит задача помочь людям сохранить свои доходы и рабочие места в разгар борьбы с коронавирусом.

- Наша обязанность - во имя интересов жителей края организовать взаимодействие, - отметил Александр Осипов. - Нужно встречаться с определенной регулярностью, тогда будет результат. Высокое качество взаимодействия – это не только встреча с губернатором, это значит работать с каждым ведомством, каждым профильным министром.

Сегодня в регионе накопилось немало вопросов, которые правительству края и председателям краевых организаций отраслевых профсоюзов предстоит решить вместе. В первую очередь это социальные и экономические меры поддержки населения Забайкалья во время пандемии коронавирусной инфекции. Как подчеркнула министр труда и соцзащиты населения Забайкалья Инна Щеглова, в регионе своевременно начисляются все краевые и федеральные выплаты, в том числе материальная помощь семьям с детьми, стимулирующие доплаты врачам и медперсоналу, субсидии предпринимателям. Число обращений за финансовой поддержкой из областного бюджета растет с каждым днем, все категории граждан, кому полагаются выплаты, обязательно их получат.

- Этой встречи мы ждали давно, потому что взаимодействие с правительством Забайкальского края в целом регламентировано краевым трёхсторонним соглашением, - комментирует председатель Федерации профсоюзов Забайкальского края Зоя Прохорова. - Сейчас новая ситуация, новые вызовы времени. Очень просел рынок труда, страдает экономика. Губернатор нас услышал, думаю, что это сотрудничество позволит решать многие вопросы общими усилиями.

Объединяющим звеном между профсоюзами, работодателями и властью является Забайкальская краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. В нее входят представители регионального правительства, профсоюзов и руководители крупнейших предприятий. Заседания комиссии проводятся четыре раза в год. Но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в этот график, план работы на 2020 год не был сформирован. Сейчас министерство труда и соцзащиты населения края вместе с Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей Забайкалья составляет новый план работы и определяет круг вопросов, которые совместными усилиями предстоит решить во втором полугодии.

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