Число выздоровевших от коронавируса в России на 20 мая 2020 года составило 76130 человек

Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 20 мая 2020 года составило 76130 человек. За сутки полностью выздоровели и были выписаны из больниц 5921 пациент.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксирован 299941 случай заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 9263 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом в 83 регионах. Полностью выздоровели и выписались из больниц 76130 пациентов, за сутки – 5921.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (3545) и Подмосковье (898), Санкт-Петербург (453), а также Нижегородская (260), Свердловская (138), Ростовская (131), Калужская (114), Брянская (112), Ярославская (109) и Саратовская (109) области. Меньше всего в Севастополе – четыре новых инфицированных, в республике Алтай и Ненецком автономном округе – по три.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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