Астролог Василиса Володина объяснила, почему второй брак Полины Гагариной был обречен

Ретроградная Венера, по словам астрологов, продолжает собирать свою жатву: с 13 мая, когда планета повернула вспять, в личной жизни возможны самые непредвиденные события. О них телеведущая Василиса Володина подробно рассказывает в своем Инстаграме, комментируя в том числе, и свадьбы-разводы известных пар.

- Очень жаль, красивая пара достойных людей, - высказалась Володина о самом нашумевшем расставании последних дней - Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. - Процесс ретроградности не только создает сложности, но чаще обнажает те проблемы, которые уже были. И анализируя данные Полины и Дмитрия, могу сказать уверенно - сложности начались давно.

Володина уверена, что для описания союза певицы и фотографа больше всего подошла бы формулировка "тяжелая работа". И на такое положение дел влияли не только земные факторы, например, слишком большая разница в доходах супругов (он зарабатывал около 200 тысяч в месяц, она - 28 миллионов: разница в 140 (!) раз. - Ред.), но и положение планет в момент заключения брака. Из-за сложной комбинации на небосклоне этот союз был практически обречен с первых же дней.

Астролог Василиса Володина.Фото: Личный архив

- Этот момент обещал слишком напряженную жизнь супругов - там влияние Марса и Сатурна сильнее голоса Венеры, - отметила Василиса Володина. - "Евровидение", рождение ребенка, бесконечная концертная пахота… И, кстати, Венера в Деве на день регистрации брака (09.09.2014) – так же как у певца Эмина и его жены-модели Алены Гавриловой. Это сигнал о том, что нельзя относится потребительски друг к другу. Что любовь и нежная составляющая отношений рискует зачахнуть, засохнуть под иссушающим влиянием рабочих будней.

А вот известие о переносе на год долгожданной свадьбы супермодели Натальи Водяновой с французским бизнесменом-миллиардером Антуаном Арно астролог приняла с радостью:

- Это хорошая новость. Потому что не надо жениться и выходить замуж в период ретро-Венеры, да еще и близко к затмению, - предупредила Володина.

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