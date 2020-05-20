2020-05-20T02:54:34+03:00
Звезды

«Пусть лучше лифчик подарит»: Бузова сверкнула грудью в прозрачном топе

Телеведущая невольно засветила свои прелести перед зрителями
Ирина СУХАНОВА
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Ольга невольно показала зрителям больше, чем хотела.Ольга невольно показала зрителям больше, чем хотела.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Ольга Бузова порадовала подписчиков своего Инстаграма очередным видеошедевром. В последнее время Оля вместе с бойфрендом Давидом Манукяном то и дело снимает забавные видеоролики, пытаясь рассмешить фолловеров. В этот раз поющая телеведущая и ее возлюбленный разыграли шуточную сценку на тему ненужных подарков. По сценарию, Давид преподносит Оле плюшевого мишку. Но вместо благодарности получает суровый выговор – мол, зачем ей такой подарок.

- Серьезно? Мишка? Давид, у меня их уже 30! А единорогов 29, надо было единорога дарить! - посетовала Бузова. Манукян только виновато опустил глаза и ничего не сказал возлюбленной.

Правда, поводом для радости зрителей стал отнюдь не искрометный юмор звездной пары. А грудь Ольги, которую она невольно засветила. Телеведущая нарядилась в белый полупрозрачный топ, под который она не надела нижнее белье. Зрители заметили, что сквозь тонкую ткань отчетливо просвечивают ее прелести.

В ролике с бойфрендом Давидом Манукяном Ольга засветила свои прелести в прозрачном топе. Фото: кадр видео.

В ролике с бойфрендом Давидом Манукяном Ольга засветила свои прелести в прозрачном топе. Фото: кадр видео.

«Пусть лучше Давид тебе лифчик подарит», «Хоть маленькая, но своя», «Оля, не обращай внимания! Все у тебя супер — и грудь, и фигурка», «Вот это выбор кофточки», - пишут Бузовой подписчики в комментариях.

К слову, Ольга не раз сетовала, что маленькая грудь не нравилась ее бывшему мужу Дмитрию Тарасову. Мол, футболист во время их брака издевался над ней и заставлял сделать пластику. Сам Тарасов в недавнем интервью опроверг этот факт.

- Бузова говорила, что одной из моих претензий была в том, что у нее маленькая грудь? Не видел ее интервью, но это неправда. Я что, шесть лет, что ли, терпел маленькую грудь? Это бред. Это ее не устраивала грудь, она хотела сделать операцию. Я – за естественную красоту. В этом проблем точно не было. Первый раз слышу, - рассказал спортсмен в очередном выпуске YouTube-шоу "Алена, блин!".

Высказался Тарасов и по поводу нового бойфренда Ольги Давида Манукяна.

- Она меня пугала, пожаловалась серьезным людям, якобы я хочу убить ее. Мол, он ходит с какими-то людьми, у этих людей пистолеты. Ей не нравилось, что у меня друзья — мусульмане, кавказцы. А сама потом что сделала? – сказал футболист, имея в виду, что Давид – яркий представитель так называемого «кальян-рэпа».

Ольга жаловалась, что ее маленькая грудь не устраивает бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ольга жаловалась, что ее маленькая грудь не устраивает бывшего мужа Дмитрия Тарасова.Фото: Евгения ГУСЕВА

Дмитрий осторожен в оценках Манукяна и просто называет его «нормальным парнем».

- Я особо не углублялся, мне не до этого. Визуально он нормальный. Я вижу Олю и то, что она довольна, она счастливая. Дай Бог здоровья, - сообщил Тарасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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