2020-05-20T10:45:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 20 мая 2020: диагноз подтвердился у 8764 человек

Оперштаб опубликовал информацию про новые случаи заражения коронавирусом в России на 20 мая 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В России выявлены новые случаи заражения коронавирусомВ России выявлены новые случаи заражения коронавирусомФото: REUTERS
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За последние сутки в России зарегистрировано 8764 новых случая коронавируса в 84 регионах. Новые данные на 20 мая 2020 года в среду опубликовал оперативный штаб по предотвращению распространения COVID-19.

Всего на сегодняшний день выявлено более 308 тысяч заболевших.

- У 45,9% заболевших не было клинических проявлений болезни. По последним данным, зафиксировано еще 135 летальных исходов, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Больше всего заболевших в Москве – 2699 человек, в Московской области - 903, в Красноярском крае – 504, Санкт-Петербурге – 455, в Нижегородской области – 257, Ростовской – 139, Свердловской – 135, Калужской – 118, Брянской – 110, Тульской – 98, Самарской – 98.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 9262 человек. За весь период зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

В мире по состоянию на 20 мая зарегистрировано 4 935 741 подтвержденный случай, прирост за сутки – 93 418 случая, что составляет 1,9%.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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