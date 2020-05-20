2020-05-20T07:57:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 20 мая 2020: в 15 провинциях продлили запрет на въезд и выезд

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 20 мая 2020 года
Елена КОНОВА
Поделиться:
Коронавирус в Турции, последние новости на 20 мая 2020: местные отельеры готовятся к началу туристического сезонаКоронавирус в Турции, последние новости на 20 мая 2020: местные отельеры готовятся к началу туристического сезонаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Последние новости о коронавирусе в Турции на 20 мая 2020 года таковы: в стране выявили 151 615 зараженных, 4 199 человек скончались, 112 895 человек - выздоровели.

В Турции уже открыли кафе, бары, рестораны и торговые центры. Местные жители, как раньше, могут свободно передвигаться по городам на автобусах, электричках и автомобилях. Еще одно ослабление ограничительных мер – это разрешение на прогулки людям старше 65 лет. Ведь они находятся в зоне риска, так что в начале распространения коронавируса по стране им запрещалось покидать дома и квартиры. Но, конечно, никто не отменяет меры безопасности – жители Турции должны появляться в общественных местах в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию.

Но, тем не менее, несмотря на значительное ослабление карантинных мер, в некоторых провинциях до сих пор закрыт въезд и выезд. Кроме того, каждую неделю в Турции на несколько дней продолжают вводить комендантский час.

Летом же в Турции начнется туристический сезон. Однако он будет сильно отличаться от прошлогоднего. Прежде всего, все владельцы отелей должны будут получить «сертификаты здоровья». Также всех туристов будут тестировать на COVID-19 прямо в аэропортах.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 20 мая 2020 года, в стране продлили запрет на въезд и выезд в 15 провинциях еще на две недели. В списке есть Анкара, Стамбул, Конья и другие провинции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Посол России в Китае сообщил, когда откроется генконсульство в Ухане
Всемирный банк сообщил об угрозе "крайней бедности" для 60 миллионов человек после пандемии
Bloomberg изменил публикацию о статистике по коронавирусу в России после обращения российского посольства
Последние новости на утро 20 мая 2020: В России предложили смягчить условия досрочного выхода на пенсию
В партии Порошенко уверяют, что запись его разговора с Байденом – фальшивка
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 20 мая 2020 года составило 31496 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 20 мая 2020 года составило 28 290 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 20 мая 2020: 13,7 тысяч машин ездили без пропусков
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 20 мая 2020 года возросло до 1726 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 20 мая 2020 года составило 149 607 человека
Коронавирус в Москве, последние новости на 20 мая 2020: В столице заработают МФЦ, но режим самоизоляции будет продлен
На МКС выявили повышенную концентрацию бензола
Трамп предложил назначить послом США в Венесуэле Джеймса Стори
В Боливии заболели коронавирусом более 200 полицейских и военных
Голландский фермер заразился коронавирусом от норки
Зурабишвили признала: Грузию нескоро примут в ЕС
Врач рассказал про опасность народного метода лечения коронавируса
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
"Нам с этим жить": Академик рассказал о второй волне коронавируса
Как привыкнуть к работе после выхода с самоизоляции: советы психолога
Психолог рассказал, как предотвратить конфликты после выхода с карантина
Посольство РФ в США потребовало от Bloomberg опровержения статьи о коронавирусе в России
Эксперт рассказал об опасности многоразовых масок
Назван простой способ поддержать иммунитет после изоляции
Президент Грузии: Я в любом случае за прямой диалог с Россией