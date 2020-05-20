Коронавирус в Турции, последние новости на 20 мая 2020: в 15 провинциях продлили запрет на въезд и выезд

Последние новости о коронавирусе в Турции на 20 мая 2020 года таковы: в стране выявили 151 615 зараженных, 4 199 человек скончались, 112 895 человек - выздоровели.

В Турции уже открыли кафе, бары, рестораны и торговые центры. Местные жители, как раньше, могут свободно передвигаться по городам на автобусах, электричках и автомобилях. Еще одно ослабление ограничительных мер – это разрешение на прогулки людям старше 65 лет. Ведь они находятся в зоне риска, так что в начале распространения коронавируса по стране им запрещалось покидать дома и квартиры. Но, конечно, никто не отменяет меры безопасности – жители Турции должны появляться в общественных местах в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию.

Но, тем не менее, несмотря на значительное ослабление карантинных мер, в некоторых провинциях до сих пор закрыт въезд и выезд. Кроме того, каждую неделю в Турции на несколько дней продолжают вводить комендантский час.

Летом же в Турции начнется туристический сезон. Однако он будет сильно отличаться от прошлогоднего. Прежде всего, все владельцы отелей должны будут получить «сертификаты здоровья». Также всех туристов будут тестировать на COVID-19 прямо в аэропортах.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 20 мая 2020 года, в стране продлили запрет на въезд и выезд в 15 провинциях еще на две недели. В списке есть Анкара, Стамбул, Конья и другие провинции.