2020-05-20T08:22:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 20 мая 2020: вакцину от COVID-19 уже испытывают на людях

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 20 мая 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 20 мая 2020: вакцину в будущем распространят по всем штатамКоронавирус в США, последние новости на 20 мая 2020: вакцину в будущем распространят по всем штатамФото: REUTERS
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Последние новости о коронавирусе в США на 20 мая 2020 года таковы: в стране выявлено 1 528 568 случаев заражения, 91 921 человек скончался, а выздоровели - 289 392 человека.

Страна находится на первом месте в мире по распространению COVID-19. Ежедневно тысячи американцев проходят тест на коронавирус, на эти цели власти специально выделяют деньги. Как раз с хорошей системой тестирования Дональд Трамп связывает число выявленных заболевших.

Несмотря на то, что число случаев заражения уже перешло за отметку в полтора миллиона, в штатах открываются фитнес-клубы, кафе, бары, рестораны, салоны красоты. Но гости обязаны соблюдать социальную дистанцию. Один из рыбных ресторанов в штате Мэриленд, к примеру, просит гостей залезать в специальные двухметровые автомобильные камеры. Устройство крепится на поясе человека и устанавливается на колесики. Гости могут разговаривать друг с другом и заказывать блюда, но они физически не смогут подойти к кому-то ближе, чем на два метра.

Точно неизвестно, когда страна полностью вернется к обычной жизни. Но вакцину от COVID-19 планируют создать уже к концу года.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 20 мая 2020 года, Дональд Трамп рассказал, как проходит разработка вакцин от COVID-19. Он сообщил, что создание препарата находится на «первой и второй фазах», то есть его уже испытывают на людях. Как только вакцина будет получена, ее распространят по всем штатам.

В штате Нью-Йорк жителей обязали носить медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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