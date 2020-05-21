Как сэкономить деньги на покупках

Сеть супермаркетов «Слата» первой в России внедрила французское приложение Wektoo, которое позволяет строго контролировать срок годности товаров.Также благодаря этой программе покупатели могут приобретать качественные продукты с большими скидками.

Задачу по более эффективному контролю срока годности товаров в компании «Слата» поставили больше года назад. Сейчас соответствующая программа действует во всей сети супермаркетов, а это 79 магазинов в Иркутске и области. Немаловажно и то, что это внедрение позволило существенно снизить нагрузку на экологию, ведь компании не приходится утилизировать товары с истекшим сроком годности.

Фото: ООО «Маяк».

- Только в апреле 2020 года мы реализовали 102,2 тонны качественных продуктов питания, которые раньше могли бы отправиться на полигон. Это реальные результаты в части улучшения экологической ситуации, - пояснила руководитель проекта Wektoo Анна Васильева-Штыкина.

Дело в том, что Wektoo заблаговременно - за 3, 5 и более дней - оповещает о товарах, у которых заканчивается срок годности. Таким образом, компания сразу снижает цены на данные продукты и предлагает их со скидкой 30 - 50%. Найти такие товары на полках легко - они обозначены яркими стикерами, на которых указан размер скидки. Продукты могут продаваться в магазинах до окончания срока годности, и покупатель вправе выбрать подходящий ему товар - по полной стоимости либо по сниженной цене.

Фото: ООО «Маяк».

- По нашим наблюдениям, продукты со стикерами особым спросом пользуются у студентов, сотрудников офисов, пожилых людей, а также тех, кто привык экономить. Самая популярная категория - молочные продукты: йогурт, молоко, сметана. Далее идут колбасы и рыбные пресервы. Но следует обратить внимание, что в проекте не участвуют группы товаров non-food, бытовая химия, весовые овощи и фрукты, алкоголь и табак, - отметила руководитель пресс-службы ГК «Слата» Яна Абалымова.

Подробнее о преимуществах Wektoo можно узнать, посмотрев видеопроект «Агент еды», который транслируется на ютуб-канале компании «Слата».