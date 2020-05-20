2020-05-20T10:09:34+03:00
Происшествия

Девочка умерла через три месяца после госпитализации с пневмонией

Шестилетнего ребенка мучил кашель, а перед смертью пошла пена изо рта
Иван РУНЕВ
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Прибывшая на место скорая констатировала смерть девочкиПрибывшая на место скорая констатировала смерть девочкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Семья Соловьевых* проживает в частном доме в Старой Купавне. 19 мая в этом доме случилась трагедия. Около часа ночи родители услышали, как девочка закричала в своей комнате и позвала их на помощь. Когда отчим и мама Алины* забежали в детскую, то увидели страшную картину, у их дочери изо рта шла пена. Родители вызвали скорую помощь и померили сразу температуру у девочки. Как они позже рассказали полиции, температура была около 39.

- Прибывшая на место скорая констатировала смерть 6-летней девочки. Девочка еще не ходила в школу. Как установили правоохранители, Алина с 15 по 30 января была в Морозовской больнице с пневмонией и отитом. После выписки у девочки остался кашель, который беспокоил ее все время, – сообщили kp.ru в правоохранительных органах.

Пока результаты судебно-медицинской экспертизы не готовы, поэтому трудно определить, от чего конкретно скончалась маленькая девочка, и было ли это результатом неоконченного лечения в больнице. Сейчас местная полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства смерти девочки. Правоохранителям предстоит проверить действия врачей и родителей.

* - имена и фамилии изменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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