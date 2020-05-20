Отказываешься пользоваться приложением Госуслуг - плати за бумагу и доставку

Информация о законопроектах будет поступать гражданам России быстрее. Только нарушили где-то скорость - сразу получили штраф, придумали в каком-нибудь министерстве законопроект, так сразу получите, прочтите и распишитесь. Отвертеться, мол, не слышали ничего о поправках в закон - скоро уже не выйдет.

Минкомсвязь России разработала законопроект, призванный революционно упростить, ускорить и перевести в современный электронный формат взаимодействие органов власти с гражданами и организациями. Проект предусматривает возможность получения всех уведомлений через Единый портал госуслуг или через мобильное приложение сайта Госуслуги. Ну, мы же не зря с вами оставляли все свои персональные данные для пропусков во время пандемии...

- Перевод уведомлений в электронный вид позволит избежать ситуаций, когда государство приняло в отношении граждан важные решения, а уведомления по какой-то причине получены не были. При этом у граждан и организаций останется право отказаться от получения уведомлений в электронной форме и получать их посредством традиционных бумажных писем, - подчеркнул директор Правового департамента Минкомсвязи России Роман Кузнецов.

При этом законопроектом допускается, что граждане (физические лица) и юридические лица вправе отказаться от получения юридически значимых сообщений и документов в электронной форме. И если гражданам такой отказ ничем не грозит (им, как и раньше, будут бросать весточки в почтовой ящик бесплатно), то вот юридическим лицам придется доплачивать за бумагу и работу тех, кто оформляет и разносит документацию.

"В случае отказа юридического лица от получения юридически значимых сообщений и документов в электронной форме, такое юридическое лицо несет расходы на доставку ему юридически значимых сообщений и документов почтовым отправлением, - говорится в законопроекте.

Законопроект, предусматривающий внесение поправок в Федеральные законы "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в целях совершенствования уведомительных процедур", уже размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов

По данным Минкомсвязи России, в 2019 году госорганы направили гражданам почти 600 миллионов уведомлений о штрафах, пени и прочих уведомлений. Бюджету страны такой объем обходится в 22 миллиарда рублей в год.