Современные реалии диктуют свои условия. Но мы сможем справиться со всеми сложностями, если объединимся.

В поддержку каждого из современных арт-мейкеров художник создал некоммерческую платформу. Раньше по этому адресу находился его персональный сайт, но в тяжелый период Макс решил, что лучше переоборудовать его в площадку, которая поможет деятелям искусства пережить невзгоды вместе.

«За каждой работой - Я» — именно так и называется новый проект Макса Гошко-Данькова.

За каждой работой, за каждым шедевром, выходящим из рук художников, стоит живой человек, живая талантливая личность. Художник — это его работы, в которые он вкладывает душу. Это отражение его персоналии и его эмоций.

Эта арт-платформа — некоммерческая история без выгоды для ее создателя. Цель ее создания — поддержка и продвижение искусства в тяжелый период, который мы сейчас все переживаем.

«В моем проекте нет скрытой выгоды в виде комиссий от продаж, больших брендов-спонсоров и известных личностей», — так говорит о своем детище сам Макс.

Каждый художник без взносов и процентов может выставить на продажу до 10 своих работ стоимостью не более 15 000 рублей. Художники и покупатели находятся в прямой коммуникации и общаются без посредников. Платформа является своеобразной витриной для работ художников. При этом от художников не требуется платить какие-либо взносы или отчислять площадке процент с продаж.

На проекте есть добровольный фонд, куда художники и посетители платформы могут перечислить любую сумму, которую они могут и хотят себе позволить. Эти средства идут на рекламу проекта в социальных сетях, а также на выкуп работ тех художников, у которых не очень хорошо идут продажи.

Платформа стартовала для узкого круга друзей 29 апреля 2020 года, а 30 апреля проект стал известен и для широкой публики. В первую же неделю через сайт продали работ на 300 000 рублей, а всего с момента старта проекта художники смогли продать более 50 своих работ стоимостью более 450 000 рублей.

Вы тоже можете поддержать художников, узнав о них и их творчестве больше на арт-платформе и приобретя понравившуюся работу. Вместе мы сможем пережить это сложное время!