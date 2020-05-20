2020-05-20T13:47:50+03:00
Звезды

У Божены Рынски произошли серьезные осложнения после ЭКО

Светскую обозревательницу прооперировали
Ольга ЛИБГАРДТ
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Светскую обозревательницу прооперировалиСветскую обозревательницу прооперировалиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Божену Рынску прооперировали из-за серьезных последствий ЭКО. Светская обозревательница коротает дни и ночи в больнице. Она вынуждена переживать серьезные проблемы со здоровьем в одиночестве.

"Мы долгое ЭКО друг друга. Лежу в больнице после операции (и близко не пластической), - эхо битвы за дитя нагнало", - огорошила признанием Божена Рынска.

Больше всего она переживает из-за того, что рядом с ней нет мужа Игоря Малашенко. "Нет Игоря. Так бы он сидел рядом с компьютером, и я с компьютером, тюкали бы, переглядываясь. Он бы просил мне кофе с молоком, зная, что это мой наркотик. И я бы всем телом, даже свежей раной чувствовала бы его любовь. Самое ужасное одиночество, когда в больнице с тобой нет любимого человека", - написала она в блоге.

Рынска прожила с Малашенко почти семь лет. Влюбленные планировали стать родителями. Но безрезультатно. Божена на протяжении нескольких лет пыталась забеременеть.

"Я перестала реагировать на гормональную терапию, и яйцеклетки у меня забирали в естественном цикле. Каждый месяц общий наркоз. И в последнее время были одни неудачи", - рассказала Божена историю о своих попытках родить ребенка.

Малашенко успел оставить свой генетический материал в центре репродукции. В конце марта 2020 года Рынска сообщила, что у нее родилась долгожданная дочь. Малышку выносила суррогатная мать. Божена отметила, что не была знакома с ней. "Не собиралась знакомиться, чтобы она не могла меня потом шантажировать. Я ей заочно благодарна, потому что она родила спокойную, здоровую девочку. Это значит, что мама была спокойна на протяжении всего срока беременности", - рассказывала она в одном из интервью.

Сейчас Рынска наслаждается родительскими хлопотами. Она часто делится фотографиями Женечки в блоге. "Я мечтала о маленькой копии Игоря - так и произошло: Игоревна так похожа на него! Такая же аккуратно-носатенькая. И взгляд у нее как у отца", - делилась сокровенным женщина.

Напомним, бездыханное тело Игоря Малашенко обнаружила экономка в конце февраля 2019 года. Медиаменеджер покончил с собой в Испании. 18 марта в Москве состоялись похороны Малашенко на Троекуровском кладбище. Рынска не раз признавалась, что потеряла смысл жизни после ухода любимого. К жизни ее вернула единственная дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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