У футболистов трех российских клубов выявили коронавирус

На прошлой неделе Российский футбольный союз объявил о возобновлении чемпионата страны в Премьер-лиге 21 июня. Клубы сразу стали собирать своих игроков, находившихся на самоизоляции, чтобы проверить их на коронавирус.

Первым положительный тест на COVID-19 сдал форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан, который во время самоизоляции находился в Москве. Клубный врач сообщил, что в середине мая 35-летний перуанец почувствовал головную боль и слабость, у него поднялась температура.

Сам Фарфан поблагодарил в Инстаграм за заботу о нем и сообщил, что чувствует себя хорошо. «Я по-прежнему сосредоточен на своих целях, на том, чтобы вернуться на поле. Скоро увидимся», - написал футболист.

А уже через день коронавирус выявили у защитника «Рубина» Константина Плиева. Фото: Егор Алеев/ТАСС

А уже через день коронавирус выявили у защитника «Рубина» Константина Плиева. В клубе тоже сообщили, что 23-футболист чувствует себя хорошо. Плиев находится на самоизоляции во Владикавказе и с игроками команды с момента остановки чемпионата не контактировал.

А вчера сайт московского «Динамо» сообщил, что после тестирования наблюдаются отклонения сразу у пяти членов клуба. У одного из них, футболиста Романа Евгеньева, коронавирус выявлен в активной фазе. У двух представителей клуба - пограничные значения показателей теста, который будет повторен. Ещё у двух работников выявлено наличие в организме антител. Это свидетельствует о том, что они переболели COVID 19 в прошлом, на данный момент имеют устойчивый иммунитет и не являются переносчиками вируса.

Роман Евгеньев. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Кроме них, на самоизоляции находится игрок «Динамо» Заурбек Плиев, у которого вирус выявлен не был, но он близко общался со своим заболевшим братом, игроком «Рубина» Константином Плиевым. Они вместе побывали на одной свадьбе, где и могла произойти массовая передача заразы.

- Конечно, для всех нас это неприятная и тревожная информация. Важно понимать, что для тестирования мы использовали самый современный, высокочувствительный метод определения антител, который появился совсем недавно. У всех в нашей команде, чьи тесты на СOVID 19 имели те или иные отклонения от нормы, не было и нет никаких симптомов. Что касается остальной команды, то режим тестирования минимизировал потенциальный риск передачи вирусной инфекции от одного человека другому. Все процедуры проводились со строгим соблюдением норм безопасности. Тем не менее, в соответствии с действующими правилами и рекомендациями в ближайшие день-два все игроки, тренеры и персонал пройдут повторное тестирование ПЦР - мазки из носоглотки, - говорит главный врач команды Александр Ярдошвили.

Словом, активный тренировочный процесс в некоторых клубах откладывается. В лучшем случае, как в «Зените», футболисты уже тренируются на базе в индивидуальном режиме. Но специалисты говорят, что месяца, оставшегося до рестарта первенства, должно всем хватить, чтобы плавно выйти из карантина и подтянуть форму.

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