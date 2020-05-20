Когда день рождения и душа поет

Карантин заставил нас пересмотреть свои привычки. Многие повседневные запросы и решения перешли в онлайн: покупки, рабочие совещания, консультации с врачами и занятия спортом. Есть те, которые научились устраивать вечеринки онлайн, оставаясь в своих квартирах.

А что делать артисту, если день рождения – самый важный день в году, который привык проводить среди друзей и поклонников, - пришелся на карантин? Решение нашлось в тех же онлайн сервисах. И любимый многими артист, филантроп, человек многих талантов и большого сердца – Гоша Куценко – не останется в этот день без внимания и обожания публики. Онлайн концерт его группы в прямом эфире пройдет на платформе МТС ТВ и в соцсетях оператора.

«Такого со мной еще не было, - делится впечатлениями артист, – Я буду праздновать день рождения онлайн! Приходите ко мне на концерт на платформе МТС ТВ. Приглашаю!» Концерт состоится в прямой трансляции в среду 20 мая в 19-00 по московскому времени на платформе МТС ТВ.

Гоша Куценко – известный в России актер театра и кино, музыкант, общественный деятель. Активно участвует в музыкальных проектах с 2004 года. В 2008 году создал собственную группу, с которой выпустил уже четыре студийных альбома и готовит пятый.

МТС уже организовала и провела концерты групп «Чайф», «Пелагея», «Чиж & Co», Вячеслава Бутусова, «Несчастного случая», «Секрета», «Мумий Тролля», «Мы» и др. В общей сложности концерты посмотрело несколько десятков миллионов зрителей. Число просмотров продолжает расти за счет просмотров записей выступлений. Общее количество лайков, репостов и комментариев исчисляется сотнями тысяч. Записи концертов после трансляции доступны на платформе МТС ТВ в подборке «Карантинники».