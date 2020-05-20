2020-05-20T15:06:23+03:00
Умные вещи

TikTok запускает благотворительную кампанию #спасибомедикам

Также в знак уважения и благодарности врачам 22 мая платформа организует благотворительный концерт, в котором примут участие Мумий Тролль, Клава Кока, ST и Мэвл
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TikTok перечислил 20 миллионов рублей Всероссийскому общественному движению «Волонтеры-медики»TikTok перечислил 20 миллионов рублей Всероссийскому общественному движению «Волонтеры-медики»
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TikTok сделает пожертвование общей суммой до 25 миллионов рублей Всероссийскому общественному движению «Волонтеры-медики», которые пойдут на закупку средств защиты для врачей и медицинских препаратов. Также платформа запускает кампанию #cпасибомедикам, в рамках которой пользователи могут поблагодарить медицинских работников за их ежедневный труд в борьбе с пандемией.

В непростое время всеобщей борьбы с COVID-19 ведущая платформа для создания коротких видео TikTok перечислил 20 миллионов рублей Всероссийскому общественному движению «Волонтеры-медики», которые пойдут на закупку средств индивидуальной защиты и медикаментов для медицинских учреждений по всей России. Движение объединяет добровольцев со всех регионов России, которые оказывают помощь медицинским организациям. Платформа также запускает кампанию в поддержку работников сферы здравоохранения, которые каждый день борются с вирусом, и приглашает поучаствовать в ней всех своих пользователей. Через две инициативы с участием пользователей TikTok планирует дополнительно передать движению 5 миллионов рублей.

TikTok предлагает пользователям поддержать медицинских работников в формате оригинального короткого видео, присоединившись к челленджу #спасибомедикам. Кампания организована совместно с ВОД «Волонтеры-медики» и Министерством здравоохранения РФ, которое запустило официальный аккаунт в TikTok @rosminzdrav.ru. Пользователи также могут добавить к своим тематическим публикациям хэштег #мывместе, который объединяет волонтеров и организации, которые вносят свой вклад в борьбу с пандемией.

Также в знак уважения и благодарности врачам 22 мая TikTok организует благотворительный концерт, в котором примут участие Мумий Тролль, Клава Кока, ST и Мэвл. Артисты выступят из дома или из своих студий, а эфир выступлений будет доступен на официальном аккаунте @TikTokRussia.

Активность пользователей в рамках челленджа и концерта поможет TikTok передать “Волонтерам-медикам” дополнительное пожертвование в размере 5 миллионов рублей. За каждый видеоролик в рамках челленджа #спасибомедикам TikTok начислит 100 рублей с целью сбора трех миллионов рублей, а за каждого зрителя концерта - 10 рублей с целью сбора 2 миллиона рублей.

"TikTok поддерживает местные сообщества по всему миру и сейчас помогает медицинским работникам в России, которые трудятся на передовой. Надеемся, что наш вклад поможет в борьбе с пандемией COVID-19. Мы запускаем специальную кампанию, чтобы наши пользователи тоже могли выразить медикам благодарность за их невероятный труд. Медицинские работники - настоящие герои этой борьбы, которые заслуживают признания, и сейчас они как никогда нуждаются в нашей помощи. Над кампанией работала большая команда, и мы верим, что каждый пользователь тоже cможет присоединиться к нам, чтобы сказать «спасибо»", - комментирует Надежда Лапина, операционный менеджер TikTok.

Ранее TikTok запустил специальный раздел в приложении для информирования пользователей о COVID-19. В разделе представлена статистика заболеваемости с официального портала стопкоронавирус.рф, правила и меры предосторожности для замедления распространения вируса. Также TikTok провел прямые эфиры с представителями Министерства здравоохранения, в рамках которых они дали советы о безопасности и ответили на вопросы пользователей о COVID-19.

О TikTok:

TikTok – это ведущее приложение для создания коротких видео. Наша миссия - вдохновлять людей на творчество и приносить им радость. Представительства TikTok находятся в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле и Токио. www.tiktok.com

Видеокоманда KP.RU вместе со своими близкими выражают благодарность всем медицинским работникам. #спасибомедикам

ИСТОЧНИК KP.RU

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