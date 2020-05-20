Стало известно, чем россияне занимаются на самоизоляции

«Прошло два месяца самоизоляции. Ем овощи, фрукты, готовлю, пью два литра воды каждый день. Перемены потрясающие! Занимаюсь йогой, научился медитировать. Сбросил 5 кг и нарастил мышечную массу. Осваивают новую профессию удаленно! Начал учить второй иностранный язык. Понятия не имею, кто это написал, но горжусь этим человеком». Эта карантинная шутка активно ходит по сети.

С одной стороны, время на что-то дополнительное действительно появилось, ведь все сидят дома и, как минимум, те, кто работает удаленно, перестал тратить 1-2 часа времени на дорогу до офиса. С другой стороны, не случайно довольных работой на дому меньше, чем тех, кто счастлив на удаленке: много отвлекающих факторов, технических неудобств, да и у кого-то рабочий день стал резиновым.

Так чем же россияне занимались и продолжают заниматься на самоизоляции? Аналитики Национального агентства финансовых исследований выяснили, как люди адаптировались к режиму повышенной готовности и на что тратят свободное время.

На карантине больше половины (54%) продолжают работать как удаленно, так и в прежнем формате. Потеряли источник дохода из-за ограничительных мер 12% опрошенных. Находят возможность заниматься саморазвитием больше трети россиян (36%) (смотри подробную таблицу ниже). Остальные не занимаются самосовершенствованием из-за того, что на это попросту нет времени (35%) или желания (25%) и необходимости (23%).

Каждый третий из тех, у кого появилось дополнительное время на себя, в первую очередь начал учить иностранные языки. Второй по популярности способ повысить свои компетенции — изучение программирования, IT и компьютерных программ (15%). Повышением квалификации занимаются 9% опрошенных.

Самоизоляция побудила людей не только больше времени уделять повышению своих знаний и умений, но и больше общаться с близкими по телефону или соцсетям. Также чаще находятся часы на игру в компьютер. Но самым популярным занятием, на которое теперь у россиян уходит больше свободного времени, стал просмотр фильмов и развлекательных передач (смотри подробную таблицу ниже).

- Введение режима самоизоляции – большой стресс для всех, людям приходится адаптироваться к меняющимся условиям, - анализирует Елена Никишова, директор направления социально-экономических исследований НАФИ. - Каждый приспосабливается по-своему. Часть справляется со стрессом, посвящая свободное время развлечениям и отдыху. Другие используют время на самоизоляции для развития и обучения. В первую очередь, к этой группе относится экономически активное население – те, кто работает удаленно и благодаря этому постоянно осваивает новые программы и приложения. Также к этой группе относятся родители детей, перешедших на дистанционное обучение.

На карантине больше половины (54%) продолжают работать как удаленно, так и в прежнем формате.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чем вы занимаетесь в период самоизоляции (можно было указывать несколько вариантов ответа)?

1. Выполняете домашние дела — 72%

2. Продолжаете работать — 54%

3. Занимаетесь саморазвитием, проходите обучение — 36%

4. Отдыхаете, развлекаетесь — 31%

5. Занимаетесь спортом — 26%

6. Занимаетесь детьми — 22%

7. Другое — 11%

На что стали тратить больше времени (можно было указывать несколько вариантов ответа)?

1. Обучение (языки, программирование, психологические курсы, др.) - 23%

2. Общение с друзьями и родственниками по телефону, интернету — 33%

3. Просмотр фильмов, сериалов, развлекательных передач — 40%

4. Общение в социальных сетях — 30%

5. Чтение книг — 27%

6. Занятия спортом - 23%

7. Компьютерные игры - 15%

Говоря о саморазвитии, чему именно вы учитесь и посвящаете время (можно было указывать несколько вариантов ответа)?

1. Изучение иностранных языков — 35%

2. Программирование/IT/компьютерные программы/анализ данных — 15%

3. Чтение книг — 14%

4. Повышение квалификации — 9%

5. Спорт/танцы/йога — 8%

6. Психология/саморазвитие/медитация/педагогика — 8%

7. Маркетинг/реклама/социология/экономика/финансы — 6%

8. Вязание/рукоделие/кулинария/цветоводство/садоводство — 5%

9. Искусство/архитектура/дизайн/живопись/фотография — 4%

10. История — 4%