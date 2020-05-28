Своим ходом

Совсем скоро - 4 июня - завершается общественное обсуждение проекта изменений в ПДД, подготовленного Минтрансом при активном участии российской Госавтоинспекции. И хотя проект появился на regulation.gov.ru в то время, когда внимание общества целиком сосредоточилось на коронавирусе, тема вызвала резонанс. Все-таки предлагаемые изменения касаются весьма актуальной проблемы - безопасной интеграции так называемых средств индивидуальной мобильности в систему дорожного движения. Ключевое слово - безопасной. Ибо сам по себе процесс интеграции запущен давно, по факту присутствия в нашей жизни разнообразных средств передвижения, приводимых в действие электродвигателями или мускульной энергией владельца. Уравненные в правах с пешеходами, но превосходящие их мощью и скоростью самоходы все увереннее доминируют на тротуарах, все смелее выезжают на дороги и все чаще провоцируют ДТП. Впрочем, и ДТП эти случаи можно считать не всегда - ведь согласно действующим правилам средства индивидуальной мобильности и не транспорт вовсе. А те, кто управляет этой техникой, считаются пешеходами. Максимум ответственности - штраф полторы тысячи за пересечение дороги в неположенном месте. Да еще поймай нарушителя, установи личность…

Поставить на место

По мнению Госавтоинспекции, приоритетная зона СИМ - это велосипедная инфраструктура. Для владельцев от 7 до 14 лет передвижение ограничено тротуарами, пешеходными, велосипедными и велопешеходными дорожками, а также пределами пешеходных зон. Те, кто старше, могут передвигаться по велодорожкам, велосипедным полосам, велопешеходным дорожкам и по проезжей части велосипедных зон. А в отсутствие перечисленной инфраструктуры выезжать на тротуар и пешеходные дорожки. Если их нет - на обочину. Нет обочины - на правый край проезжей части. Но при условии, что это не автомагистраль, скорость движения на дороге ограничена 60 км/час, а СИМ оборудовано электродвигателем и не использует гироскопическую стабилизацию. То есть на гироскутерах и моноколесах нельзя. А на электророликах, выходит, можно. Правда, СИМ должно иметь тормоз, звуковой сигнал, фонарь, световозвращатели белого цвета спереди, красного - сзади и по бокам. Не вопрос! Оклеил ботинки световозвращателями, фонарь - на лоб, дудку - в зубы, и погнали… Впрочем, «во всех случаях совмещенного движения с пешеходами» предлагается ограничить скорость СИМ до 20 км/час. Это, конечно, меньше возможных 60, но в 4 раза выше скорости пешехода. А ведь есть еще такое понятие, как управляемость, включающее маневренность и способность к торможению. Так вот, у сигвеев и моноколес в силу технических особенностей она невысока. Можно вообразить, какой ущерб способны нанести пешеходу плохо управляемые 90 кг на скорости 20 км/час. Да и как замерить эту скорость - нет у пользователя таких приборов! Впрочем, ответственности в случае наезда тоже почти нет - пусть владельцы СИМ уже не пешеходы, но ведь и не водители. Кстати, в новой редакции появился пункт о пересечении пешеходных переходов. Пользователи СИМ могут не спешиваться на переходах, а просто снизить скорость до скорости пешеходов. И это не 20 км/час! Как мы уже говорили в начале, срок общественного обсуждения проекта продлится до 4 июня. Возможно, появятся коррективы, обеспечивающие еще более безопасный процесс интеграции СИМ в систему дорожного движения. Как заметил Дмитрий Митрошин: «Госавтоинспекция старается обеспечить условия, при которых все больше людей будут делать выбор в пользу альтернативных видов передвижения. Это один из путей повышения безопасности на дорогах».

Отказ от личного автотранспорта в пользу иных средств передвижения определенно способствует безопасности на дорогах. Это такой глобальный мировой тренд. И российская Госавтоинспекция уделяет этому процессу большое внимание.

Как заметил начальник ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России» полковник полиции Дмитрий Митрошин: «Развитие любых альтернативных средств передвижения, в том числе и средств индивидуальной мобильности, благоприятно для дорожной ситуации уже потому, что люди пересаживаются с автомобилей - все-таки до 90% всех ДТП происходит по вине автомобилистов.

В настоящее время основная задача - определение правового статуса новых участников движения и алгоритм их действий на дорогах. На ее решение и направлен проект поправок в ПДД.

Кто есть кто

Для начала разберемся, что есть СИМ. В проекте дано следующее определение: «Средство индивидуальной мобильности (СИМ) - устройство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для передвижения человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок». То есть на СИМ ты уже не пешеход, но и не водитель. Исключение - дети до 7 лет, они, как и прежде, считаются пешеходами.

На СИМ ты уже не пешеход, но еще и не водитель.Фото: Shutterstock

Идея выделить СИМ в особую категорию логична. Определение внятное. Остается вопрос: равны ли как участники дорожного движения самокатчик, разгоняющийся толчком ноги, и самокатчик на устройстве с мощностью двигателя, допустим, 6 кВт, развивающем скорость до 80 км/час? Здравый смысл подсказывает, что нет! Но о каком-либо сегментировании СИМ в проекте не говорится. Итак, получать права на управление даже мощными, габаритными СИМ по-прежнему не надо. В отличие, скажем, от мопеда. Даром что каждый десятый электросамокат, покупаемый в России, имеет мощность выше 4 кВт, тогда как у мопеда она меньше 4 кВт и конструктивная скорость не превышает 50 км/час. Впрочем, предлагаемые изменения вводят требования к пользователям: «Запрещается использование для передвижения средств индивидуальной мобильности лицом, находящимся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящим под угрозу безопасность движения». Запрет разумный, но как контролировать? Обязать автоинспекторов всматриваться в лица несущихся мимо скейтбордистов: не бледны ли их щеки, не красны ли глаза, не расширены ли зрачки? И поди угадай - амфетамины тому виной или первая любовь?

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».