2020-05-22T11:24:06+03:00
Общество

Здоровье работников - главная ценность: Как Металлоинвест обеспечивает защиту сотрудников от COVID-19

Как защитить здоровье тысяч сотрудников? У компании «Металлоинвест» есть успешный опыт
Ольга БОРСКАЯ
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Металлоинвест обеспечивает всех сотрудников комплектами средств защиты от вирусных заболеванийМеталлоинвест обеспечивает всех сотрудников комплектами средств защиты от вирусных заболеванийФото: материалы пресс-служб
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Пандемия коронавируса напомнила нам всем о том, что действительно важно - здоровье и жизнь людей. Многие компании и целые сферы экономики были вынуждены временно уйти на каникулы, но часть важных производств просто не могли остановить работу. В таких компаниях на первом месте всегда стоят вопросы безопасности. Как на огромном производстве обеспечить защиту для тысяч сотрудников?

В компании «Металлоинвест» внимательно изучили российский и мировой опыт борьбы с распространением коронавируса и составили стратегию обеспечения эпидемиологической безопасности.

Компания обеспечивает всех сотрудников комплектами средств защиты от вирусных заболеваний. Каждый работник получает индивидуальный набор, в который входят четыре многоразовые маски, перчатки, дезинфицирующий гель, мыло для рук и витамины. Средства защиты получают горняки, металлурги, сотрудники дочерних и зависимых организаций - всего будет выдано более 60 тысяч наборов.

Ранее, в апреле, все сотрудники Металлоинвеста получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей (до вычета НДФЛ) для приобретения индивидуальных средств защиты.

На всех предприятиях Металлоинвеста действует масочный режим. Работники предприятий, для которых коронавирус может быть наиболее опасен - по возрасту или состоянию здоровья, а также значительная часть административного персонала переведены на удаленную работу. Для оставшихся работников увеличили количество автобусов, доставляющих людей на работу. Ежедневно дезинфицируется транспорт и рабочие помещения, в них установлены приборы обеззараживания воздуха и дозаторы с антисептиком, нанесена разметка социальной дистанции. На проходных проводится бесконтактное измерение температуры.

В компании действует оперативный штаб мониторинга всех факторов, связанных с распространением COVID-19. Ситуация находится на ежедневном контроле руководства компании.

- Сохранение здоровья сотрудников и жителей наших городов - на сегодня главная задача компании, - отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. - На это направлены все возможные ресурсы. Мы внимательно изучаем российский и мировой опыт и принимаем новые меры, исходя из развития ситуации. Благодарим всех работников Компании за ответственное отношение к собственному здоровью и заботу об окружающих, и призываем максимально следовать правилам безопасности не только на производстве, но и в повседневной жизни. Сплоченность коллектива поможет скорее победить в борьбе с коронавирусом

Напомним, еще в начале апреля Металлоинвест выделил более 100 миллионов рублей на приобретение медицинского оборудования, оснащение больниц и обеспечение средствами индивидуальной защиты жителей Белгородской, Курской и Оренбургской областей - регионов, в которых находятся предприятия компании.

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