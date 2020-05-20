Дома с детьми у телека. Серьезно?!

Мы сидим дома. Кто-то работает, кто-то получил неожиданный отпуск. Кто-то один, но многие с детьми, которые привыкли совершенно к другому.

Как сосуществовать комфортно, не поубивать друг друга и, возможно, обрести то взаимопонимание, которое так долго не удавалось достигнуть, расскажет главный редактор детского познавательного телеканала «О!» Анна Шнайдер.

Анна Шнайдер — главный редактор детского познавательного телеканала «О!», входящего в «Цифровое Телесемейство» Первого канала.

Давайте начнем с главного. С того, что волнует сегодня всех, а особенно родителей, которые внезапно (кто с работой на удалёнке, кто на карантине) оказались запертыми в четырёх стенах с детьми. Ни прогулок, ни бега-прыжков. Телевизор и гаджеты. Дети тюленями лежат на диванах или разносят квартиру. Родители в ужасе. Что делать?

— Подумать о том, что вы не одни такие. Не с вами что-то не так, не вы не справляетесь, а так сложились обстоятельства. И сейчас одновременно с вами миллионы других женщин пытаются работать «с детьми на голове», сходят с ума, чувствуют себя отвратительными мамами и плохими хозяйками… Я себе «на берегу» сказала, что мне не надо быть супергероем. Можно уставать, можно готовить котлеты сразу на несколько дней, можно пыль вытирать не каждые два часа, можно разрешать ребёнку больше, чем обычно, смотреть телевизор… Карантин — это травма для всех. И надо быть терпимее и внимательнее и к себе самой, и к окружающим. Нам дома очень помогают семейные планы. Мы договорились, во сколько все вместе едим, во сколько работаем или учимся, во сколько играем. Все стараются придерживаться расписания и помогают друг другу. Я, конечно, с удовольствием в этой ситуации пользуюсь «служебным положением». Например, я знаю, когда на «О!» идёт «Жужжалка» — это такая весёлая танцевальная зарядка — заставляю всё семейство вставать и разминаться.

Главный редактор детского познавательного телеканала «О!» Анна Шнайдер.

Часто родители сами включают телевизор, чтобы развлечь ребёнка просмотром телепрограмм. Пока малыш с увлечением смотрит на экран, можно поработать, приготовить обед, прибраться в квартире или, что греха таить, посидеть с чашечкой кофе в укромном уголке квартиры. Но вот у меня вопрос как у мамы — конечно, дети тоже имеют право смотреть мультики и всё вот это. Но нам, родителям, хочется, чтобы дети не только развлекались, но и развивались, чтобы нас под конец дня не замучило чувство вины. Но как это сделать?

— Ха! Включить ребёнку не первое, что попадётся, а канал «О!» Мне вообще кажется, что наш канал — это «маст хэв» во время карантина. Ни на одном другом канале нет такого количества и такого разнообразия познавательных программ. Здесь можно научиться читать и писать, освоить счёт, сходить в музей или создать собственный шедевр, узнать про законы физики и провести опыты, научиться ухаживать за животными… На время карантина мы добавили больше музыки и танцев — чтобы всегда была возможность отвлечься от экрана и подвигаться. Так что «О!» поможет избежать родительского чувства вины. Более того — он может принести радость и много интересных открытий.

Вопрос по бизнесу теперь. Не секрет, что рейтинги телеканалов последнее время падали с космической скоростью. Но сейчас, когда все сидят по домам, мы наблюдаем совершенно противоположную историю. Вы тоже получаете выгоду от нештатной ситуации?

— Тематические телеканалы, в том числе и детские, анализируются помесячно. Только в июне будет понятно, какие рейтинги у нас были во время карантина. Пока делать выводы рано. Но улучшение аудиторных показателей было бы ожидаемым. С другой стороны, на телевидении, как и в других отраслях, сейчас застопорились многие бизнес-процессы. Например, у нас приостановились съёмки программ — почти во всех участвуют дети, и снимать их сейчас нет никакой возможности. Хорошо, что мы в начале года взяли такой темп, что без работы не сидим. Наоборот — её стало больше, она стала сложнее. Интересно, конечно, чем это всё закончится.

Сейчас очень модное слово — «переобуваемся». То есть быстро реагируем на ситуацию и меняемся в соответствии с ожиданиями аудитории. Вы переобулись?

— Нам не потребовались большие изменения. «О!» и до карантина был познавательным телеканалом, мы лишь изменили график выхода программ с учётом того, что дети стали больше времени проводить перед телевизором. Мы добавили зарядки, музыки и танцев — теперь такие блоки выходят чаще обычного, чтобы смотрение телевизора не превратилось в бесконечное пассивное лежание на диване. Мы добавили наших образовательных программ — никогда их не было так много в эфире. Всё-таки работать из дома и одновременно учить ребёнка — это очень сложно, мы готовы с этим помочь. Ещё мы добавили программ про животных. Потому что они расслабляют ребёнка, вызывают у него чувство спокойствия и сопереживания — а этого так не хватает, когда вы заперты в своей квартире. Мы также добавили программ и роликов с участием детей — потому что дети больше всего сейчас скучают по своим друзьям, им их ужасно не хватает, и они радуются, когда видят ровесников.

А как вы общаетесь с вашими зрителями? Как, например, мне донести до руководства, что мне нравится, а что не очень. И получу ли я ответ?

— Канал «О!» — это не только телевидение, это ещё и сайт, и соцсети, без них современное СМИ невозможно представить. Уже существует некое сообщество зрителей «О!». Мамы активно обсуждают новости из мира образования и развития детей, вступают в дискуссии с нашими психологами, присылают нам свои вопросы и получают на них ответы. Если зайти на наш сайт — kanal-o.ru — можно увидеть, что там много материалов, которые не повторяют эфир, а дополняют его. Там много конкурсов, викторин, флешмобов. Там бурная жизнь.

Как вообще выбирается контент? Кто эти люди, которые решают, да, программе быть в эфире!

— Одним из главных отличий канала «О!» от других детских каналов является наличие «педсовета» — так мы называем детских психологов, педагогов и методистов, которые помогают нам разрабатывать или покупать готовые мультфильмы и программы. Я горжусь тем, что всё время существования канала — 3 года — с нами работает Анна Скавитина — безусловно, один из лучших в России специалистов в детской психологии. Так вот Анна и её коллеги консультируют нас на всех этапах — от разработки идеи программы до постановки в эфир в конкретное время. Мы обсуждаем, чего хотят дети, а чего родители, как эти интересы соединить, какой формат лучше выбрать, в какое время показать… Иногда Анна обращает наше внимание на неожиданные, казалось бы, вещи. Недавно смотрели вместе новую серию мультсериала, который сейчас в производстве. Отличный проект, отличная серия, всем очень нравится. И тут Анна говорит: «Обратите внимание, пожалуйста, наши герои — дети дошкольного возраста. И они не могут гулять во дворе дома одни, без присмотра взрослого. А в этой серии гуляют». И правда. Мы все были захвачены сюжетом и диалогами героев, не заметили. Потом вводили нового персонажа — тётушку, которая присматривает за детьми во время прогулки. Вот так это всегда и бывает.

Вернусь к психологии. Вы можете объяснить, зачем и кому нужен модный тренд на «осознанное родительство»? Это действительно важная вещь? Жили без неё столько лет…

— Просто сегодняшним мамам и папам нравится быть родителями. Они ими становятся не потому, что возраст поджимает, не потому, что «у всех есть дети, а мы что, хуже», а потому что они хотят детей. Ситуация в мире и в стране изменилась, у многих людей появилась возможность жить для себя. И родительство — один из вариантов полнокровной, интересной, бурной жизни. Мы с мужем хотели ребёнка, и сейчас мы получаем огромное удовольствие, когда видим, как он меняется, когда видим, как рядом с ним меняемся мы сами. Осознанность в любом процессе, в том числе, и в родительстве — это возможность взять на себя ответственность за то, что происходит. И мне это нравится. Вам разве нет?

Скажите, почему я как мама, листая каналы и придумывая, что бы мне поставить ребёнку, чтобы хотя бы час спокойно поработать, должна выбрать «О!». Убедите меня!

— Вы как мама, хотите, чтобы ребёнок был счастлив. Вы хотите для него лучшего. И — самое важное — безопасного. Поэтому, когда вы выбираете, что именно ваш ребёнок будет смотреть, вы:

Выбираете телевидение, а не интернет. Потому что во время просмотра интернет-каналов, ребёнок может увидеть рекламу проектов 18+, а для него это небезопасно. Потому что телевидение — это ещё и лучшее качество, в интернете много людей, которые только учатся работать. Потому что большой экран — это идея дома и семьи, а планшет или телефон — это наедине с собой.

Экономите и тратите деньги на лучший детский канал. «О!» — канал, который не только развлечёт вашего ребёнка, но сделает его время перед телевизором полезным. Ваш ребёнок после просмотра «О!» ещё и удивит вас новыми знаниями.

Выбираете канал, который может вам предложить что-то особенное. У нас в эфире сейчас идет около 90 проектов самых разных форматов и тематики. Таким разнообразием мало кто может похвастаться. Многие из этих мультсериалов или программ идут только на «О!»

И последний провокационный вопрос: детям смотреть телевизор вредно?

— Мой ребёнок — смотрит. И мне это нравится!

Блиц опрос. Отвечают мамы и дети (вот и посмотрим, насколько похожи разные поколения).

Любимый мультфильм – это…

Я — мультфильм «Гагарин» студии «Пилот»

Ваня — «Простоквашино» студии «Союзмультфильм»

Любимая сказка – это…

Я — «Золушка» Шарля Перо

Ваня — «Колобок»

Самый злой волшебник в мире – это…

Я — Волан де Морт из «Гарри Поттера»

Ваня — Волан де Морт

Торт с кремом или фруктовый салат?

Я — фруктовый салат, конечно же

Ваня — фруктовый салат, но без смородины

Обед дома с семьей или поход в кафе?

Я — поход в кафе с семьей

Ваня — поход в кафе с семьей

Зима или лето?

Я — зима

Ваня — лето

Кошка или собака?

Я — собака

Ваня — собака

Петь или танцевать?

Я — танцевать

Ваня — танцевать

Самое заветное желание — это…

Я — чтобы мы вышли из карантина умнее, добрее и счастливее

Ваня — научиться телепортироваться

Кстати, родителям на заметку: хотите узнать ваших детей лучше? Сыграйте с ними в такую игру. Предлагайте выбор. Многие ответы вас удивят, но поверьте, получится весело.