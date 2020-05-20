Резко снизился уровень углекислого газа в атмосфере Земли

Даже не самый строгий режим самоизоляции, введенный на Земле в связи с пандемией, демонстрирует: планета реально очищается. Оказалось: людям - и то не всем - достаточно спрятаться, а некоторым предприятиям - остановиться, чтобы начала восстанавливаться испорченная ими окружающая среда.

Вот уж во истину: «меньше народу – больше кислороду». Справедливость этой русской народной мудрости подтвердили британские ученые из Университета Восточной Англии (University of East Anglia). Собранные ими данные свидетельствуют: в атмосфере Земли становится меньше углекислого газа. Заметно становится - на 17 миллионов тонн в день.

Снижение содержания углекислого газа в атмосфере Земли.

Как сообщает The Daily Mail, ссылаясь на публикацию ученых в журнале Nature Climate Change, с начала пандемии и к концу апреля 2020 года выбросы СО2 сократились в глобальном масштабе более, чем на миллиард тонн. Более всего в этом смысле «постарались» Китай, США Европа и Индия, которые не додали 242, 207, 123 и 98 миллионов тонн соответственно. Не додали не по доброй воле, конечно, а в результате принятых ограничительных мер.

Чуть раньше о положительных сдвигах в экологической ситуации сообщало Европейское космическое агентство (ESA), которое обнародовало снимки со своих спутников наблюдения за состоянием окружающей среды Copernicus Sentinel-5P.

Снимки свидетельствовали: в воздухе европейских городов резко упала, к примеру, концентрация двуокиси азота – в Париже аж на 54 процента.

Заметно снизилось содержание окислов азота в воздухе над крупными европейскими городами.

Эксперты сетуют, что отдых для природы временный. Поскольку структурных изменений не происходит. Мол, вся дрянь вернется, когда промышленность и транспорт вновь заработают в прежнюю силу. А жаль. Если продолжать в «том же духе» хотя бы 30 лет, то можно было бы остановить глобальное потепление. Хотя бы частично. Предпринимаемые сейчас «меры» - как раз то, что нужно в глобальном масштабе.