2020-05-20T22:11:21+03:00
Телевизор

Волан-де-Морт и тамада с прической принцессы Мериды: Как шоу «Слабое звено» приводит фриков, чтобы подогреть интерес к проекту

Ведущая Мария Киселева каждый раз делает непонимающий вид, когда в студии происходят странные вещи
Константин ГЛЫБА
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Мария Киселева на съемках телешоу "Слабое звено".Мария Киселева на съемках телешоу "Слабое звено".
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В наше время даже некролог считается пиаром. Поэтому производители шоу всеми силами стараются вовлечь аудиторию всеми доступными способами. Некоторые провоцируют псевдодраки в студии, некоторые дерут глотку, а вот перезагруженное шоу «Слабое звено» пошло другим путем. Чуть ли не в каждом выпуске в проект приходят чудаковатые герои, которые якобы случайно прошли сито кастинга, и ведущая Мария Киселева сильно удивляется, когда они начинают дурить. Интересно, это спасает рейтинги проекта?

Анекдотчик от Бога

Каждую из подсадных уток (зачеркнуто) загадок в шоу отличает одно — развитие перфоманса в студии поддерживает ведущая. Именно Мария Киселева, для которой участие нестандартного героя в азартном интеллект-шоу на деньги вроде бы должно стать неожиданностью, всячески подначивает приглашенных актеров на цирк в эфире. Так было и с доцентом кафедры иностранных языков и перевода Уральского федерального университета (УрФУ) Владиславом Бортниковым, вроде бы серьезным человеком. Который вдруг начал травить несмешные анекдоты по просьбе Киселевой. Такие вот: «Катится Колобок и встречается с тремя богатырями. Здоровается с ними, а потом с их конями. А потом катится дальше и здоровается с 40 разбойниками. И тут Али-Баба, их предводитель говорит: «Колобок, отстань, нам некогда. Нам дальше идти надо. Дела».

Чтобы подчеркнуть очевидность ситуации, ведущая каждый раз брала многозначительную паузу и смотрела на участника испепеляющим взглядом. Однако не останавливалась и каждый раз, когда очередь доходила до Вячеслава, просила его снова об анекдоте.

— Встречаются два приятеля, - наивно продолжал доцент. - Один другому говорит: «У тебя девушка есть?» Он так оборачивается и говорит: «Есть, но только тихо, чтоб жена не узнала».

Голос Волан-де-Морта

Всеволод Кузнецов голосом Волан-де-Морта выгоняет слабое звено..

Еще одним творчески неожиданным ходом стало участие в программе диктора документалок НТВ и актера дубляжа Всеволода Кузнецова. Он озвучивал Уилла Смита («Я — легенда», «Люди в черном»), Брэда Питта («Загадочная история Бенджамина Баттона», «12 лет рабства», «Однажды в Голливуде»), Киану Ривза («Матрица», «Константин», «Репродукция»), Тома Круза («Миссия невыполнима», «Обливион»), Антонио Бандераса и других. Зачем его позвали в «Слабое звено»? Конечно, покривляться.

Голосом Волан-де-Морта он объявлял участников самым слабым звеном. Снова по просьбе ведущей.

Зрители не сильно оценили креатив продюсеров проекта. В Youtube ролик с выступлением актера набрал 180 тысяч просмотров за 2 месяца.

Тамада из мультика «Храбрая сердцем»

После того, как креативщики «Слабого звена» поняли, что тонкие ходы зритель не считывает, начали бить в лоб. Так в одном из выпусков шоу оказался эксцентричный тамада Денис из Краснодара. «Я веду вечеринки, свадьбы и поминки», - представился мужчина в красных штанах и с шевелюрой Мериды — прекрасной шотландки из мультика «Храбрая сердцем», дочери короля Фергуса и королевы Элинор. Сразу стало понятно, что он будет любимчиком Марии Киселевой. На реплику ведущей «боюсь, она сочтет вас неадекватным» Денис ответил: «Как и моя мать». И все окончательно встало на свои места.

Эксцентричный тамада Денис на съемках телешоу.

Эксцентричный тамада Денис на съемках телешоу.

Весь выпуск участник отыгрывал роль Аллы Михеевой из «Вечернего Урганта». Отвечал невпопад, заменял слова в поговорках и намеренно ошибался.

В одном из выпусков шоу оказался эксцентричный тамада Денис из Краснодара.В одном из выпусков шоу оказался эксцентричный тамада Денис из Краснодара

— Денис, напомните, что вы ответили на вопрос об авторе книги «Трудно быть богом»?

— Я посчитал, что...

— Какой был ваш ответ?

— А вы ж его помните, его все помнят. Это был ответ «Бог». Потому что ему трудно быть собой.

— Какие еще книги автора вы читали?

— Библия.

— Уверены?

— А Библию не Бог написал?

— Вы опять ошиблись.

— Ну, каждому человеку свойственно ошибаться. На ошибках лечатся.

Ну, вы поняли. Смешно, свежо и неожиданно.

Интересно, участников шоу, которые всерьез пришли побороться за денежный приз, об этом шапито предупреждают?

ИСТОЧНИК KP.RU

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