Волан-де-Морт и тамада с прической принцессы Мериды: Как шоу «Слабое звено» приводит фриков, чтобы подогреть интерес к проекту

В наше время даже некролог считается пиаром. Поэтому производители шоу всеми силами стараются вовлечь аудиторию всеми доступными способами. Некоторые провоцируют псевдодраки в студии, некоторые дерут глотку, а вот перезагруженное шоу «Слабое звено» пошло другим путем. Чуть ли не в каждом выпуске в проект приходят чудаковатые герои, которые якобы случайно прошли сито кастинга, и ведущая Мария Киселева сильно удивляется, когда они начинают дурить. Интересно, это спасает рейтинги проекта?

Анекдотчик от Бога

Каждую из подсадных уток (зачеркнуто) загадок в шоу отличает одно — развитие перфоманса в студии поддерживает ведущая. Именно Мария Киселева, для которой участие нестандартного героя в азартном интеллект-шоу на деньги вроде бы должно стать неожиданностью, всячески подначивает приглашенных актеров на цирк в эфире. Так было и с доцентом кафедры иностранных языков и перевода Уральского федерального университета (УрФУ) Владиславом Бортниковым, вроде бы серьезным человеком. Который вдруг начал травить несмешные анекдоты по просьбе Киселевой. Такие вот: «Катится Колобок и встречается с тремя богатырями. Здоровается с ними, а потом с их конями. А потом катится дальше и здоровается с 40 разбойниками. И тут Али-Баба, их предводитель говорит: «Колобок, отстань, нам некогда. Нам дальше идти надо. Дела».

Чтобы подчеркнуть очевидность ситуации, ведущая каждый раз брала многозначительную паузу и смотрела на участника испепеляющим взглядом. Однако не останавливалась и каждый раз, когда очередь доходила до Вячеслава, просила его снова об анекдоте.

— Встречаются два приятеля, - наивно продолжал доцент. - Один другому говорит: «У тебя девушка есть?» Он так оборачивается и говорит: «Есть, но только тихо, чтоб жена не узнала».

Голос Волан-де-Морта

Всеволод Кузнецов голосом Волан-де-Морта выгоняет слабое звено..

Еще одним творчески неожиданным ходом стало участие в программе диктора документалок НТВ и актера дубляжа Всеволода Кузнецова. Он озвучивал Уилла Смита («Я — легенда», «Люди в черном»), Брэда Питта («Загадочная история Бенджамина Баттона», «12 лет рабства», «Однажды в Голливуде»), Киану Ривза («Матрица», «Константин», «Репродукция»), Тома Круза («Миссия невыполнима», «Обливион»), Антонио Бандераса и других. Зачем его позвали в «Слабое звено»? Конечно, покривляться.

Голосом Волан-де-Морта он объявлял участников самым слабым звеном. Снова по просьбе ведущей.

Зрители не сильно оценили креатив продюсеров проекта. В Youtube ролик с выступлением актера набрал 180 тысяч просмотров за 2 месяца.

Тамада из мультика «Храбрая сердцем»

После того, как креативщики «Слабого звена» поняли, что тонкие ходы зритель не считывает, начали бить в лоб. Так в одном из выпусков шоу оказался эксцентричный тамада Денис из Краснодара. «Я веду вечеринки, свадьбы и поминки», - представился мужчина в красных штанах и с шевелюрой Мериды — прекрасной шотландки из мультика «Храбрая сердцем», дочери короля Фергуса и королевы Элинор. Сразу стало понятно, что он будет любимчиком Марии Киселевой. На реплику ведущей «боюсь, она сочтет вас неадекватным» Денис ответил: «Как и моя мать». И все окончательно встало на свои места.

Эксцентричный тамада Денис на съемках телешоу.

Весь выпуск участник отыгрывал роль Аллы Михеевой из «Вечернего Урганта». Отвечал невпопад, заменял слова в поговорках и намеренно ошибался.

В одном из выпусков шоу оказался эксцентричный тамада Денис из Краснодара.В одном из выпусков шоу оказался эксцентричный тамада Денис из Краснодара

— Денис, напомните, что вы ответили на вопрос об авторе книги «Трудно быть богом»?

— Я посчитал, что...

— Какой был ваш ответ?

— А вы ж его помните, его все помнят. Это был ответ «Бог». Потому что ему трудно быть собой.

— Какие еще книги автора вы читали?

— Библия.

— Уверены?

— А Библию не Бог написал?

— Вы опять ошиблись.

— Ну, каждому человеку свойственно ошибаться. На ошибках лечатся.

Ну, вы поняли. Смешно, свежо и неожиданно.

Интересно, участников шоу, которые всерьез пришли побороться за денежный приз, об этом шапито предупреждают?