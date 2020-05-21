2020-05-20T22:40:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 21 мая 2020 года увеличилось до 85 392 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 21 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о коронавирусеПоследние новости о коронавирусеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в России на 21 мая 2020 года увеличилось до 85 392 человек. За прошедшие сутки в нашей стране выздоровело рекордное количество пациентов - 9 262 человека. Все они теперь здоровы, их состояние врачи оценивают как стабильное.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных covid-19 с начала эпидемии в государстве уже превысило 300 тысяч человек, число больных в настоящее время составляет 220 341.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Роспотребнадзоре рассказали, сколько длится заболевание коронавирусом. Эксперты отмечают, что в большинстве случаев это во многом зависит от того, в какой именно форме протекает заболевание у человека. Сообщается, что при легком течении covid-19 болезнь длится, как правило, не более двух недель. Инфицированный пациент в этом случае может не госпитализироваться, а лечиться амбулаторно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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