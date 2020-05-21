Число заболевших коронавирусом в России на 21 мая 2020 достигло 308 761

Число заболевших коронавирусом в России на 21 мая 2020 года достигло 308 761, увеличившись за минувшие сутки на 2699. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов, отслеживающих ситуацию с распространением COVID-19.

Лидерами по числу заболевших остаются Москва (152, +306), Московская область (30 091, +903), Санкт-Петербург (11 795, +455), Нижегородская (7209, +257) и Свердловская (3134, +135) области, Республика Дагестан (3643, +90). Более двух тысяч пациентов с коронавирусом зафиксировано еще в 16 регионах, включая Ростовскую (2784, +139), Калужскую (2750, +118), Тульскую (2735, +98), Мурманскую (2714, +30), Рязанскую (2577, +92), Брянскую области (2515, +110), Краснодарский край (2883, +91) и Республику Татарстан (2475, +75).

Благополучно излечились от COVID-19 85 428 человек. Жертвами коронавируса за все время эпидемии стали 2996 россиян. По данным портала стопкоронавирус.рф, число проведенных тестов на выявление инфекции превысило 7,5 млн.